Ράτζκοφ: «Μερικές φορές είναι καλύτερα να παίζεις με τη δική σου ταυτότητα...»

Ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα και την εμφάνιση του Άρη παρουσιάστηκε ο Ράτζκοφ μετά το ματς με την ΑΕΛ.

Αναλυτικά: «Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, σημαντική νίκη. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Ήταν ένα ντέρμπι και η νίκη είναι κάπως διαφορετική. Ήμασταν πολύ καλοί, κυρίως στο πρώτο μέρος. Η ατμόσφαιρα θύμιζε λίγο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ τον κόσμο μας, παρά το γεγονός πως ήμασταν λιγότεροι νιώσαμε την στήριξη του.

Κάναμε προετοιμασία ως συνήθως, σκληρά. Ίσως να ήταν ένας από τους λόγους που δεν ήμασταν αποτελεσματικοί στο δεύτερο μέρος. Έχουμε νεαρούς παίκτες. Η ΑΕΛ έχει έμπειρους παίκτες. Μερικές φορές είναι καλύτερα να παίζεις με τη δική σου ταυτότητα και το δικό σου στιλ. Ο πιο δύσκολος αντίπαλος είναι ο εαυτός μας».