Ήττα με 2-1 για την Εθνική Νέων Κ-19 στη Μολδαβία

Με 2-1 ηττήθηκε η Εθνική Ομάδα Νέων Κ-19 από τη Μολδαβία, σε φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη χθες στη χώρα.

Σύμφωνα με την ΚΟΠ, ο Καλογήρου πέτυχε το γκολ της Κύπρου στο 64ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι είχαν ανοίξει το σκορ στο 34ο λεπτό και πέτυχαν το νικητήριο τέρμα στο 88ο.

Η Κύπρος είχε επίσης δοκάρι με τον Σάββα στο πρώτο ημίχρονο.

Το παιχνίδι ήταν το πρώτο της Εθνικής Νέων Κ-19 με προπονητή τον Χρίστο Χαραλάμπους.

Κύπρος: Ανδρέου, Ιωακείμ, Πέρκινς (65’ Γ. Ανδρέου), Κωνσταντινίδης (65’ Προκοπίου), Μιχαήλ, Καραμανή (65’ Μυλωνά), Σάββα (65’ Μαγκλογιάννης), Ρωτής (65’ Αβραάμ), Καλογήρου (65’ Π. Ηλία), Κίττου (65’ Τσίβικος), Χριστοφή (65’ Θωμά).

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά σε φιλικό παιχνίδι την ερχόμενη Τρίτη.