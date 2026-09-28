Επιστροφή με κάτι διαφορετικό

Ο Απόλλωνας έκλεισε τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές αήττητος, αν και έχει μόλις μία νίκη, επί της Ανόρθωσης (σ.σ. ισοπαλία με Άρη, Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ τα υπόλοιπα), όμως είναι ξεκάθαρο ότι η ομάδα της Λεμεσού είχε να αντιμετωπίσει δύσκολα εμπόδια.

Μετά την επιστροφή από τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, οι γαλάζιοι θα έχουν πρόγραμμα με... διαφορετική δυσκολία.

Εκεί που η ομάδα της Λεμεσού αντιμετώπισε ομάδες που επιδίωξή τους είναι να βρίσκονται στο α' γκρουπ, τώρα θα δώσει τρία σερί παιχνίδια κόντρα σε ομάδες που πρώτιστη έγνοια είναι η αποφυγή της διαβάθμισης κι από εκεί και πέρα ό,τι βγει περισσότερο.

Με την επανέναρξη το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα θα παίξει εκτός με την Ε.Ν. Ύψωνα, ενώ θα ακολουθήσει εντός έδρας ματς με τη Νέα Σαλαμίνα και εκτός με την Καρμιώτισσα.