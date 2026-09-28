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Έτοιμη για την πρώτη νίκη η Εθνική Ανδρών!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

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Με στόχο το διπλό, η Εθνική μας φιλοξενείται απόψε (19:00) από τη Λετονία

Η εθνική μας ομάδα ολοκλήρωσε χθες Κυριακή και χωρίς προβλήματα την προετοιμασία της για τον αποψινό αγώνα με τη Λετονία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Nations League. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο «Skonto Stadium», θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το ΡΙΚ. Η ομάδα του Άκη Μάντζιου έχει απόψε την ευκαιρία να πάρει την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, απέναντι σ΄έναν αντίπαλο υποδεέστερο σαφώς από το Μαυροβούνιο. Θυμίζουμε πως και η Λετονία παραμένει επίσης χωρίς βαθμολογικό κέρδος στον όμιλο αφού στο πρώτο παιχνίδι γνώρισε την ήττα από την Αρμενία. 

Από εκεί και πέρα, στο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο η Εθνική μας είχε προβληματική εμφάνιση στο πρώτο μέρος, ενώ και στο δεύτερο ημίχρονο, παρ' όλο που κατάφερε να προηγηθεί νωρίς, δεν μπόρεσε να διαχειριστεί όπως θα ανέμενε κανείς αυτό το 0-1. Σε κάθε περίπτωση, ο Άκης Μάντζιος φρόντισε να καταστήσει σαφές στους ποδοσφαιριστές του πως αυτό το παιχνίδι ανήκει στο παρελθόν και πως αυτό που μετρά είναι το τι θα κάνουν στο επόμενο. Ιδού λοιπόν η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Η Κύπρος θα πρέπει να παρουσιάσει ένα σαφέστατα διαφορετικό πρόσωπο από αυτό στο Ποντόγκοριτσα για να φτάσει στο ζητούμενο. Το πιο σημαντικό είναι η ομάδα μας να είναι σοβαρή καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Δεν είμαστε σε θέση να υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο κι αυτό είναι κάτι που πρώτος το γνωρίζει ο προπονητής. Η αποτελεσματικότητα, επίσης, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της αναμέτρησης. Είναι σημαντικό τις ευκαιρίες που θα φτιάξουμε να καταφέρουμε να τις εκμεταλλευτούμε.  

Το παιχνίδι με τη Λετονία αποτελεί μονόδρομο για την Εθνική μας. Ένα τρίποντο είναι ικανό να αλλάξει τα δεδομένα του ομίλου, ειδικά ενόψει της συνέχειας και των εντός έδρας αγώνων που ακολουθούν. 

Ετοιμάζει αλλαγές ο Μάντζιος

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγωνιστικά δεδομένα, ο Άκης Μάντζιος σημείωσε, στο πλαίσιο των δηλώσεών του για το αποψινό ματς, πως σίγουρα θα παρουσιάσει μία διαφοροποιημένη εντεκάδα συγκριτικά με το παιχνίδι κόντρα στο Μαυροβούνιο. Ανάμεσα σε άλλα, ο Ελλαδίτης τεχνικός δήλωσε: 

«Αντιμετωπίζουμε μια αξιόλογη και καλή ομάδα. Ερχόμενοι από ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θέλαμε, όμως το αφήνουμε πίσω. Πρέπει στο αυριανό παιχνίδι να βγάλουμε αντίδραση και να παρουσιαστούμε όπως πρέπει. Είναι διαφορετικός ο αντίπαλος και η προσέγγιση είναι διαφορετική. Η Λετονία ξέρει να αμύνεται πάρα πολύ καλά. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε. Σίγουρα θα έχουμε κάποιες αλλαγές, όχι πολλές».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠ

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