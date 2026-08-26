Ο φετινός Άρης θα τρέχει όπως ο Ουέρντον

Μάλιστα χρειάστηκε παραμόνο λίγα δευτερόλεπτα για να ανοίξει το σκορ.

Ο 22χρονος Βραζιλιάνος ήρθε με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από την πορτογαλική Leixões SC και αυτό που είδαμε είναι πως ο Ράτζκοφ θα βασίσει πολλά πάνω στην επιθετική λειτουργία του Άρη.

Ο Ουέρντον μπορεί να καλύψει και τις δύο πτέρυγες της επίθεσης (κυρίως αριστερά) έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος winger. Δηλαδή είναι γρήγορος, καλός ντριμπλέρ, πιέζει την αντίπαλη άμυνα, εκτελεί και δίνει ασίστ.

Σ΄ένα πιο γενικό πλαίσιο θεωρούμε πως όπως είδαμε να τρέχει ο Ουέρντον στο τελευταίο φιλικό, έτσι θα περιμένουμε να τρέχει και ο Άρης μέσα στη σεζόν.

Με γρήγορο, άμεσο και επιθετικό ποδόσφαιρο.

ψαλ.