Ανακοίνωσε νέα μεταγραφή ο Άρης!

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την απόκτηση του Ολλανδού επιθετικού Ζαέλ Παβιροντιχάρτζο από την MVV Maastricht.

Ο 19χρονος (γεννημένος στις 27 Σεπτεμβρίου 2006) σέντερ φορ με καταγωγή από το Σουρινάμ, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας δύο ετών, με την ομάδα μας να διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης της συνεργασίας για ακόμη δύο χρόνια.

Ο Παβιροντιχάρτζο αγωνιζόταν στην πρώτη ομάδα της MVV Maastricht από την περυσινή σεζόν, ενώ φέτος αγωνίστηκε και στα τρία παιχνίδια πρωταθλήματος δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας για τη σεζόν 2026-27, έχοντας ένα γκολ. Συνολικά με την Maastricht κατέγραψε 15 συμμετοχές πετυχαίνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ.

Ο νεαρός επιθετικός ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Sparta Rotterdam και σε ηλικία 17 ετών μεταγράφηκε στην Maastricht όπου αγωνίστηκε στις ομάδες Κ19 και Κ21 πριν προαχθεί στην πρώτη ομάδα την περυσινή σεζόν.

Καλωσορίζουμε τον Ζιαέλ Παβιροντιχάρτζο στην οικογένεια του Άρη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.