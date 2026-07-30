Με ήττα από τον Ατρόμητο του Κέρκεζ τέλος η Πολωνία για τον Άρη

Την ήττα με 1-0 από τον Ατρόμητο Αθηνών του Ντούσαν Κέρκεζ γνώρισε ο Άρης στο τελευταίο φιλικό στην Πολωνία. Σήμερα η αποστολή της ομάδας της Λεμεσού θα μεταφερθεί στην Αυστρία, όπου θα συνεχιστεί η προετοιμασία μέχρι τις 13 Αυγούστου. Εκεί θα δοθούν άλλα τρία φιλικά πριν από την επιστροφή στην Κύπρο.

Η επίσημη ενημέρωση:

Την ήττα από τον Ατρόμητο με 1-0 γνώρισε η ομάδα μας στο τέταρτο και τελευταίο φιλικό στην Πολωνία. Παρά την ήττα η ομάδα μας πραγματοποίησε καλή εμφάνιση, κυρίως στο Α΄ ημίχρονο, διάστημα στο οποίο κυριάρχησε έχοντας αρκετές τελικές προσπάθειες με κύριους εκφραστές τους δύο Βραζιλιάνους Βέρτον και Παζέ, αλλά και τον Εφαγκέ. Ωστόσο, όπως συνέβη και στο προηγούμενο φιλικό, οι ευκαιρίες έμειναν αναξιοποίητες. Αντίθετα, σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο ο Άρης δεν επέτρεψε στον Ατρόμητο να απειλήσει καθόλου την εστία του Βανά.

Στο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης ξεκίνησε και πάλι με δυνατό πρέσινγκ, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων. Η ομάδα μας ξεκίνησε τον αγώνα με τον Βανά Άλβες στο τέρμα, ενώ την τετράδα μπροστά του αποτελούσαν οι Γιαγκό, Μάτισικ, Λέλε και Κορρέϊα. Στη μεσαία γραμμή ο Σαρφό είχε ρόλο ανασταλτικού, με τους Χαραλάμπους και Νίκολιτς να κινούνται μπροστά του. Στην τριάδα της επίθεσης ξεκίνησαν οι δύο Βραζιλιάνοι στα άκρα, Βέρτον και Παζέ και στην κορυφή ο Εφάγκε.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο προπονητής της ομάδας μας προχώρησε σε 11 αλλαγές. Κάτω απ’ τα δοκάρια ξεκίνησε ο Ζάντρο, με τετράδα μπροστά του, τους Σανέ, Αντρέα Δημητρίου, Λουκουμπάρ και Χατζηγιάννη (75’ Σέζαρ). Στο κέντρο αγωνίστηκε ως κόφτης ο Ακάμπα, έχοντας μπροστά του Γκαλιάτα και Νεοκλέους (85 Τριμιντής). Δεξιά στην επίθεση αγωνίστηκε ο Γκάουσταντ, αριστερά ο Ελ Αλάτσι και στην κορυφή ο Πουρίκκος. Στο 80’ τραυματίστηκε στον αστράγαλο ο Λουκουμπάρ και αντικαταστάθηκε από τον Κασσιανίδη.

Η είκονα του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν ανάλογη με αυτήν του πρώτου. Ο Ατρόμητος μπήκε πιο δυνατά και στο 55΄ ο Τσιγκαράς από κοντά άνοιξε το σκορ, ενώ είχε προηγηθεί φοβερή απόκρουση από τον Ζάντρο. Η ομάδα μας δεν κατάφερε να επιβάλει το ρυθμό της και στο 86 ο Ακάμπα υπέπεσε σε πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Τσαντίμας αλλά ο Ζάντρο έσωσε το πέναλτι καθώς και το δεύτερο σουτ που ακολούθησε. Παρ’ όλα αυτά, ο Άρης έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα στις καθυστερήσεις με τον Πουρίκκο από κοντά να μη μπορεί να πιάσει την κεφαλιά όπως θα ήθελε και η μπάλα έφυγε έξω.

Η επόμενη προπόνηση της ομάδας μας είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην Αυστρία.