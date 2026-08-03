ΦΩΤΟ: Έφυγε για το πρώτο βήμα ο Απόλλωνας

Με προορισμό τη Νορβηγία έφυγε η αποστολή του Απόλλωνα, όπου το βράδυ της Τετάρτης (05/08) θα αναμετρηθεί με την Μπραν, στη πρώτη μεταξύ τους μονομαχία με φόντο τα play off του Conference League.

Η προετοιμασία των κυανόλευκων επί κυπριακού εδάφους ολοκληρώθηκε και αύριο το βράδυ (04/08) θα προπονηθούν στη Νορβηγία. Σύμφωνα με την ενημέρωση, στις 18:00 θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου ο Ερνάν Λοσάδα και στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση. Εκ μέρους των ποδοσφαιριστών θα μιλήσει ο Μπράντον Τόμας.









