Έριξε... δίχτυα στον Ρεμί Ουντέν η ΑΕΛ

Η ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή βρίσκεται σε απόλυτη προτεραιότητα στην ΑΕΛ. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ρεμί Ουντέν είναι ψηλά στη λίστα των γαλαζοκιτρίνων και μάλιστα η κάθοδος του στο νησί, κερδίζει... έδαφος!

Πρόκειται για 29χρονο Γάλλο μεσοεπιθετικό ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Καταντζάρο (11 συμμετοχές). Διαθέτει εμπειρίες από το ιταλικό και γαλλικό πρωτάθλημα (Ρεμς, Μπορντό, Λέτσε), ενώ σε επαγγελματικό επίπεδο κατέγραψε 336 συμμετοχές, 74 γκολ και 29 ασίστ.

Οι όποιες εξελίξεις δεν θα αργήσουν να προκύψουν αφού η ΑΕΛ θέλει να κλείσει άμεσα το εν λόγω κεφάλαιο. Πάντως, δεν αποκλείεται να φορέσει... άμεσα τα γαλαζοκίτρινα ο Ουντέν.