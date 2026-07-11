Η Μπαρτσελόνα παίρνει δάνειο για να κάνει μεταγραφές

Οι διοικούντες την Μπαρτσελόνα κινούνται παράλληλα σε αρκετά επίπεδα για την ενίσχυση της ομάδας. Μετά την «κλεισμένη» μεταγραφή του Ζοάο Κανσέλο, οι ιθύνοντες των Καταλανών, διαπραγματεύονται με την διοίκηση της Ντόρτμουντ για τον Καρίμ Αντεγιέμι, ο οποίος φέρεται να έχει ήδη συμφωνήσει να ενταχθεί στους «μπλαουγκράνα».

Ο γερμανικός σύλλογος αξιώνει 40 εκατομμύρια ευρώ για την μεταγραφή και φυσικά, υπάρχει και η περίπτωση του Χούλιαν Άλβαρεζ, με μια πιθανή μετακίνηση, που θα μπορούσε εύκολα να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρει το Cadena SER, η διοίκηση της Μπαρτσελόνα ζήτησε τραπεζικό δάνειο 210 εκατομμυρίων ευρώ για να χρηματοδοτήσει τις καλοκαιρινές μεταγραφές της.

Πρόκειται για μια κοινή πρακτική για τους συλλόγους κατά την διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου, καθώς σπάνια έχουν μεγάλα ποσά μετρητών άμεσα διαθέσιμα, αλλά παράλληλα, καταδεικνύει την επιθυμία των υπεύθυνων της Μπαρτσελόνα για να ενισχύσουν σημαντικά την ομάδα τους αυτό το καλοκαίρι.

ΑΠΕ - ΜΠΕ