Λετονία μέρα… πρώτη για τον Άρη: Αρχίζουν οι διπλές προπονήσεις, εκτός οι τρεις διεθνείς

Στην πρωτεύουσα της Λετονίας, Ρίγα βρίσκεται από σήμερα η αποστολή του Άρη η οποία στη χώρα της Βαλτικής θα πραγματοποιήσει το πρώτο από τα τρία στάδια προετοιμασίας στο εξωτερικό.

Αναλυτικά:

Η αποστολή της ομάδας μας αφίχθηκε στη Ρίγα λίγο πριν από τις δύο το μεσημέρι.

Μετά το γεύμα, οι ποδοσφαιριστές ξεκουράστηκαν και αργά το απόγευμα πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση.

Από αύριο το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει διπλές προπονήσεις πρωί-απόγευμα και σε αυτό το πρώτο στάδιο προετοιμασίας θα δοθεί έμφαση στον τομέα της φυσικής κατάστασης και της ενδυνάμωσης.

Στους τρεις διεθνείς ποδοσφαιριστές της ομάδας μας που είχαν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους ομάδες, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Άντερσον Κορρέϊα και Γιασίν Μπουράν, δόθηκε επιπλέον μια βδομάδα άδειας για ξεκούραση και αναμένεται να ενσωματωθούν με την υπόλοιπη αποστολή στη Λετονία την ερχόμενη Δευτέρα.