Σάλος με παρέμβαση Τραμπ και της... αναστολής της κόκκινης του Μπάλογκαν

Σάλος έχει προκληθεί στο Μουντιάλ με την απόφαση της FIFA ν' αναστείλει την τιμωρία του Φολαρίν Μπάλογκαν, δίνοντάς του το δικαίωμα να αγωνιστεί κανονικά στη νοκ άουτ αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Αμερικανός επιθετικός είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 64ο λεπτό του αγώνα με τη Βοσνία, έπειτα από επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς. Βάσει των κανονισμών της διοργάνωσης, η αποβολή συνεπαγόταν αυτόματα αποκλεισμό μίας αγωνιστικής.

Ωστόσο, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία ανακοίνωσε ότι η ποινή δεν θα εκτελεστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε αναστολή για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους! Σύμφωνα με την απόφαση, αν ο Μπάλογκαν υποπέσει μέσα στους επόμενους 12 μήνες σε παρόμοια παράβαση, η ανασταλείσα τιμωρία θα ενεργοποιηθεί, πέρα από οποιαδήποτε νέα ποινή του επιβληθεί.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε όλες τις ομάδες που συμμετέχουν και κυρίως στην προσεχή αντίπαλο των Αμερικανών, το Βέλγιο. Συν το γεγονός, ότι όπως αναφέρει το «Athletic», οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα έφεσης για απευθείας κόκκινες κάρτες ή τις αυτόματες τιμωρίες που τις συνοδεύουν.

Η νομική βάση της απόφασης φαίνεται να βρίσκεται στο άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, το οποίο επιτρέπει στα αρμόδια δικαστικά όργανα να αναστέλλουν, ολικά ή μερικά, την εφαρμογή μιας πειθαρχικής ποινής.

Παρόμοιο προηγούμενο είχε δημιουργηθεί και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όταν η FIFA του είχε επιβάλει ποινή τριών αγωνιστικών, αλλά οι δύο τελευταίες τέθηκαν σε αναστολή για διάστημα ενός έτους.

Τη συζήτηση που προκάλεσε η απόφαση ενίσχυσε και η παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαρίστησε δημόσια τη FIFA. «Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και διόρθωσε μια τεράστια αδικία!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.