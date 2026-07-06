ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σάλος με παρέμβαση Τραμπ και της... αναστολής της κόκκινης του Μπάλογκαν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σάλος με παρέμβαση Τραμπ και της... αναστολής της κόκκινης του Μπάλογκαν

Παίζει κανονικά με το Βέλγιο ο ποδοσφαιριστής

Σάλος έχει προκληθεί στο Μουντιάλ με την απόφαση της FIFA ν' αναστείλει την τιμωρία του Φολαρίν Μπάλογκαν, δίνοντάς του το δικαίωμα να αγωνιστεί κανονικά στη νοκ άουτ αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Αμερικανός επιθετικός είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 64ο λεπτό του αγώνα με τη Βοσνία, έπειτα από επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς. Βάσει των κανονισμών της διοργάνωσης, η αποβολή συνεπαγόταν αυτόματα αποκλεισμό μίας αγωνιστικής.

Ωστόσο, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία ανακοίνωσε ότι η ποινή δεν θα εκτελεστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε αναστολή για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους! Σύμφωνα με την απόφαση, αν ο Μπάλογκαν υποπέσει μέσα στους επόμενους 12 μήνες σε παρόμοια παράβαση, η ανασταλείσα τιμωρία θα ενεργοποιηθεί, πέρα από οποιαδήποτε νέα ποινή του επιβληθεί.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε όλες τις ομάδες που συμμετέχουν και κυρίως στην προσεχή αντίπαλο των Αμερικανών, το Βέλγιο. Συν το γεγονός, ότι όπως αναφέρει το «Athletic», οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα έφεσης για απευθείας κόκκινες κάρτες ή τις αυτόματες τιμωρίες που τις συνοδεύουν.

Η νομική βάση της απόφασης φαίνεται να βρίσκεται στο άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, το οποίο επιτρέπει στα αρμόδια δικαστικά όργανα να αναστέλλουν, ολικά ή μερικά, την εφαρμογή μιας πειθαρχικής ποινής.

Παρόμοιο προηγούμενο είχε δημιουργηθεί και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όταν η FIFA του είχε επιβάλει ποινή τριών αγωνιστικών, αλλά οι δύο τελευταίες τέθηκαν σε αναστολή για διάστημα ενός έτους.

Τη συζήτηση που προκάλεσε η απόφαση ενίσχυσε και η παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαρίστησε δημόσια τη FIFA. «Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και διόρθωσε μια τεράστια αδικία!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Μερίνο τέζαρε Πορτογαλία και Κριστιάνο στο 90+1΄ και η Ισπανία πάει στους 8!

World Cup 2026

|

Category image

Μαϊάμι Χιτ: Η φανέλα του Γιάννη κυκλοφόρησε σε 15 σχέδια και επικρατεί ήδη τρέλα!

NBA

|

Category image

Τώρα το σκέφτεται και η Αγγλία: Το σενάριο της έφεσης για την κόκκινη του Κουάνσα!

World Cup 2026

|

Category image

Έκλεισε με ήττα από τη Γερμανία η Εθνική Κύπρου

Κύπρος

|

Category image

Ψηλά στη λίστα της Μίλαν λόγω… Αμορίμ ο Καρέτσας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπακς σε Γιάννη: «Θα είσαι πάντα ο πρωταθλητής του Μιλγουόκι»

NBA

|

Category image

Η αντίδραση που έψαχνε η Κύπρος ήρθε με εμφατική νίκη!

Φούτσαλ

|

Category image

Επίσημο το «μπαμ»: Οι Χιτ ανακοίνωσαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με… αύρα GTA Vice City!

NBA

|

Category image

Το «αντίο» του Γιάννη στους Μπακς μέσω ενός συγκινητικού βίντεο!

NBA

|

Category image

Λαγιούνι: «Όταν παίξαμε μαζί είπα ότι θα ήμουν πολύ καλός σε αυτή την ομάδα»

ΑΕΚ

|

Category image

Την Τρίτη το κρίσιμο ραντεβού Ολυμπιακού με Παπανικολάου - Τι ισχύει για Γουόκαπ και Dubai BC

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΠΟΕΛίστας ο Φαμπρίτσιο Πεντρόσο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Υποδοχή ηρώων στο Πράσινο Ακρωτήρι!

World Cup 2026

|

Category image

Έρχεται και σηκωνει μανίκια

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Στο κενό η έφεση των Βέλγων, οριστικά με Μπάλογκαν οι ΗΠΑ στο ματς των «16»!

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη