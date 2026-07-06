Aντίδραση από το Βέλγιο για την απόφαση-σκάνδαλο της FIFA με τον Μπάλογκαν

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στο Βέλγιο η απόφαση (διαβάστε ΕΔΩ) της FIFA να επιτρέψει στον Φολαρίν Μπάλογκαν να αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στους «κόκκινους διαβόλους» για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, παρά την αποβολή του στον προηγούμενο γύρο.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση παραβιάζει τόσο τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA όσο και τους κανονισμούς της διοργάνωσης, οι οποίοι προβλέπουν αυτόματη τιμωρία μίας αγωνιστικής για κάθε ποδοσφαιριστή που αποβάλλεται με κόκκινη κάρτα.

Πηγή: sport-fm.gr