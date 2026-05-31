Οι «βασιλιάδες» της ΚΟΠ: Από τον τεράστιο Γ. Ιωάννου στον μαγικό Μαέ - Το κλειστό κλαμπ των... διπλών MVP

Η λαμπερή και όμορφη γιορτή βραβεύσεων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου την περασμένη Τρίτη έστρεψε το βλέμμα όλων στους πρωταγωνιστές του κυπριακού ποδοσφαίρου για την περίοδο 2025/26! Αυτούς που για έναν ολόκληρο χρόνο, με σκληρή δουλειά και αφοσίωση, ξεχώρισαν στα γήπεδα.

Μπορεί το ποδόσφαιρο να είναι ομαδικό άθλημα, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι υπάρχουν προσωπικότητες που κάνουν τη διαφορά. Τελευταίος ποδοσφαιριστής που κλείδωσε θέση στο πάνθεον των κορυφαίων της ΚΟΠ είναι ο Ράιαν Μαέ. Ο επιθετικός της Ομόνοιας όχι μόνο αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Cyprus League by Stoiximan με 25 γκολ, αλλά μάγεψε με την απλότητα στο παιχνίδι του, το αυθεντικό ταλέντο και τη διαρκή του βελτίωση.

Με τη βοήθεια του αρχείου της ΚΟΠ, γυρίσαμε τον χρόνο πίσω στο 1995/96, ανατρέχοντας στην ιστορία του θεσμού για να θυμηθούμε τους ποδοσφαιριστές που σφράγισαν τις χρονιές με την απόδοσή τους.

Σε αυτή τη διαδρομή των τριών δεκαετιών, η σταθερότητα στο κορυφαίο επίπεδο αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση. Ενδεικτικά, μόλις τέσσερις ποδοσφαιριστές κατάφεραν να κερδίσουν το βραβείο του MVP περισσότερες από μία φορά, ενώ κανένας δεν έχει ξεπεράσει τις δύο κατακτήσεις.

Το κλειστό αυτό κλαμπ αποτελείται από τους Ράινερ Ράουφμαν (Ομόνοια), Τιμούρ Κετσπάγια (Ανόρθωση), Λούκας Σόσιν (Απόλλωνας) και Αΐλτον Αλμέιδα (ΑΠΟΕΛ). Ανάμεσά τους, ο Βραζιλιάνος επιθετικός του ΑΠΟΕΛ κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ, αφού είναι ο μόνος στα χρονικά του θεσμού που αναδείχθηκε κορυφαίος σε δύο συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους (2010/11 και 2011/12).

Σε συλλογικό επίπεδο, ο ΑΠΟΕΛ οδηγεί την κούρσα των διακρίσεων έχοντας αναδείξει επτά φορές τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή. Ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής η Ομόνοια με έξι κατακτήσεις, μία λιγότερη έχει η Ανόρθωση (πέντε), από τρεις μετρούν ο Απόλλωνας και η ΑΕΚ, ενώ από μία φορά εκπροσωπήθηκαν οι Ολυμπιακός, Δόξα, ΑΕΛ, Άρης και Πάφος FC.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 29 βραβεύσεις (τις σεζόν 2019/20 και 2020/21 δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού), οι εφτά αφορούσαν Κύπριους ποδοσφαιριστές. Αυτοί είναι οι Γιάννος Ιωάννου, Νίκος Παναγιώτου, Γιώτης Εγκωμίτης, Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, Δημήτρης Χριστοφή, Γιώργος Εφραίμ και Πιέρος Σωτηρίου.