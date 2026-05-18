ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έκλαψε ο Γκριεζμάν αποχαιρετώντας την Ατλέτικο: «Συγνώμη που είχα φύγει για την Μπαρτσελόνα-Θα επιστρέψω!»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έκλαψε ο Γκριεζμάν αποχαιρετώντας την Ατλέτικο: «Συγνώμη που είχα φύγει για την Μπαρτσελόνα-Θα επιστρέψω!»

Ο Αντουάν Γκριεζμάν δάκρυσε στο αντίο του στην Ατλέτικο.

Ο Αντουάν Γκριεζμάν αποχαιρέτησε με δάκρυα στα μάτια το κοινό της Ατλέτικο μετά τη νίκη επί της Τζιρόνα (1-0). Ο 35χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στο Ορλάντο, αλλά δεν ξεχνά όσα πέρασε με τους «ροχιμπλάνκος». Μάλιστα απολογήθηκε που από το 2019 ως το 2021 έκανε ένα… διάλειμμα στην Μπαρτσελόνα.

«Πρώτον, σας ευχαριστώ όλους που μείνατε. Αυτό είναι απίστευτο. Δεύτερον, ξέρω ότι πολλοί από εσάς με έχετε συγχωρέσει που είχα φύγει για την Μπαρτσελόνα, και κάποιοι ακόμα όχι: Ζητώ ξανά συγγνώμη. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόση αγάπη είχα εδώ. Ήμουν πολύ νέος και έκανα ένα λάθος, το ξανασκέφτηκα και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να επιστρέψουμε και να απολαύσουμε ξανά το ποδόσφαιρο εδώ», τόνισε.

«Δεν μπόρεσα να φέρω εδώ το Champions League ή τον τίτλο της La Liga, αλλά η αγάπη σας αξίζει περισσότερο για μένα. Θα την κουβαλάω μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου», πρόσθεσε.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου από το 2014 μέχρι σήμερα. Είναι απίστευτο να μοιράζομαι τα πάντα μαζί τους. Κάθε αγώνα, κάθε νίκη και κάθε ήττα. Ήταν χαρά μου. Στους φυσιοθεραπευτές, το σταφ, που ξυπνούν στις έξι το πρωί και είναι οι τελευταίοι που φεύγουν. Στο προπονητικό επιτελείο και σε αυτόν που άλλαξε τα πάντα σε αυτόν τον σύλλογο: τον Ντον Ντιέγκο Πάμπλο Σιμεόνε. Χάρη σε σας, υπάρχει τόση ελπίδα, έγινα παγκόσμιος πρωταθλητής και ένιωσα ο καλύτερος στον κόσμο. Σου χρωστάω τόσα πολλά και ήταν τιμή μου να αγωνιστώ για σένα», ανέφερε, με τον Αργεντινό τεχνικό να τον παρακολουθεί βουρκωμένος.

«Και στη γυναίκα μου. Σε ευχαριστώ που με στηρίζεις στις δύσκολες μέρες μου και που ανέχεσαι τον θυμό μου στις ήττες. Σ' αγαπώ. Επίσης, στους γονείς μου, που με πήγαν σε όλη τη Γαλλία για να παίξω. Χάρη σε αυτούς, είμαι εδώ και απολαμβάνω το ποδόσφαιρο», συνέχισε.

«Όταν τελειώσω στο Ορλάντο, θα επιστρέψω εδώ. Στη Μαδρίτη, στον σύλλογο και για να κερδίσουμε τρόπαια, από μια διαφορετική οπτική γωνία. Ας ελπίσουμε ότι κάποιος καλύτερος από εμένα θα έρθει και θα μας φέρει το Champions League», κατέληξε.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη