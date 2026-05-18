ΒΙΝΤΕΟ ΑΕΚ: Γλέντι τίτλου μέχρι το πρωί – Η κούπα στην πίστα, τραγούδησαν Ηλιόπουλος και Νίκολιτς

Η Νέα Φιλαδέλφεια μπορεί να έζησε μια μαγική βραδιά στη φιέστα τίτλου, όμως για την ΑΕΚ το γλέντι δεν σταμάτησε εκεί. Η «κιτρινόμαυρη» οικογένεια μετέφερε τους πανηγυρισμούς σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, με την κούπα του πρωταθλητή να κλέβει την παράσταση και να περνά από χέρι σε χέρι πάνω στην πίστα.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο Μάρκο Νίκολιτς και οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης έδωσαν δυναμικό «παρών» στο τρίτο ημίχρονο της κατάκτησης του τίτλου, σε μια βραδιά γεμάτη τραγούδι, συνθήματα και αποθέωση από τον κόσμο.

Κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, που δεν δίστασε να ανέβει στην πίστα και να πάρει το μικρόφωνο. Μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό τραγούδησε το «Αθήνα μου», ενώ στη συνέχεια, παρά τη βραχνιασμένη φωνή του από τους πανηγυρισμούς, ερμήνευσε solo το «Βραδιάζει» του Στέλιου Καζαντζίδη, γνωρίζοντας την αποθέωση.

Η βραδιά είχε και αποκαλύψεις, με τον Ηλιόπουλο να μιλά δημόσια για την επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς στην τεχνική ηγεσία, τονίζοντας πως από πέντε υποψήφιους ήταν ο μοναδικός που του «έκανε κλικ», σε μια συνάντηση που κράτησε περισσότερες από πέντε ώρες και αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία της ομάδας.

Από τη σκηνή δεν έλειψε ούτε ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος παρασύρθηκε από το κλίμα και τραγούδησε ρυθμικά το σύνθημα «ΑΕΚ ολέ», με τον κόσμο να συμμετέχει δημιουργώντας μια εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και η παρουσία του Λάζαρου Ρότα, που ανέβηκε στην πίστα με το τρόπαιο στα χέρια και τραγούδησε μαζί με τον Αργυρό, αποδεικνύοντας πως… το έχει και εκτός γηπέδου.

Το γλέντι απογειώθηκε όταν οι παίκτες της ΑΕΚ πήραν θέση στην πίστα, χορεύοντας και τραγουδώντας σε ρυθμούς «Freed From Desire», με την κούπα να βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο και την ατμόσφαιρα να θυμίζει… αποδυτήρια μετά από κατάκτηση τίτλου.

Πηγή: sport-fm.gr