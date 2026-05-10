Δεν έχει… τάσεις αυτοκτονίας

Ο Απόλλωνας υποδέχεται τον ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό (18:00) για την 8η αγωνιστική και ο στόχος της αντίδρασης είναι αδιαμφησβήτητος. Οι κυανόλευκοι προέρχονται από ήττα, ωστόσο για να «κλειδώσουν» θέση στην τριάδα, καλούνται να επιστρέψουν στις επιτυχίες. Η υποχώρηση στις χαμηλότερες θέσεις μόνο με… αυτοκτονία μπορεί να προκύψει και στην ομάδα της Λεμεσού δεν υπάρχουν τέτοιες τάσεις.

Εξάλλου, με τον Λοσάδα στον πάγκο, ο Απόλλωνας δεν έπαψε ποτέ να παλεύει για το καλύτερο και αυτό θα πράξει σήμερα το απόγευμα. Ο τεχνικός των κυανόλευκων προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέισον, έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της συνέχειας, ωστόσο από σήμερα επιστρέφει στις… εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Η διαχείριση του ρόστερ σε συνδυασμό με τα θετικά αποτελέσματα θα είναι ό,τι καλύτερο για την ομάδα της Λεμεσού, ώστε να παρουσιαστεί στον τελικό αντάξια των προσδοκιών.

Απέναντι στον ΑΠΟΕΛ φαίνεται πως του… έχει πάρει τον αέρα αφού τον κέρδισε στο πλαίσιο του δευτέρου γύρου, ενώ με συνολικό σκορ 4-2 τον απέκλεισε από το κύπελλο!

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, δεν υπολογίζονται οι παροπλισμένοι Μάρκοβιτς, Μάρκες, Βούρο, Βέισμπεκ, Σπόλιαριτς και Ζμέρχαλ.