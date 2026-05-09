Έτοιμος να «κλειδώσει» Ευρώπη και να πάει άνετος για την κούπα!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Στον Απόλλωνα προσεγγίζουν με απόλυτη σοβαρότητα το ντέρμπι της Κυριακής.

Ο Απόλλωνας ηττήθηκε από την ΑΕΚ στο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής, η ολοκλήρωση της οποίας τον διατηρεί στην 3η θέση και στο -6 από την Πάφο, δύο στροφές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος. Στο στρατόπεδο των γαλάζιων έστρεψαν άμεσα την προσοχή τους στο επόμενο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής στο στάδιο Αλφαμέγα (10/5, 18:00).

Αυτό αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Λεμεσού, να «κλειδώσει» το ευρωπαϊκό εισιτήριο δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος και να πάει άνετη στο μεγάλο ραντεβού του τελικού του κυπέλλου με την Πάφο. Αν λοιπόν ο Απόλλωνας δεν χάσει από τον ΑΠΟΕΛ, τότε δεδομένα θα δώσει το «παρών» του σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από τρία χρόνια απουσίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η διοίκηση της ομάδας έκανε κάλεσμα στον κόσμο να δώσει το «παρών» του στο γήπεδο και να στηρίξει τις προσπάθειες των παικτών και του Ερνάν Λοσάδα.

Στον Απόλλωνα προσεγγίζουν με απόλυτη σοβαρότητα το ντέρμπι της Κυριακής στοχεύοντας μόνο στη νίκη. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Αργεντίνος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ντουοντού, Μάρκες, Βούρο και Ζμέρχαλ. Όσον αφορά τον Βάισμπεκ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πάρει χρόνο συμμετοχής. 

