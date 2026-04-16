Η περιοχή τους, σαν το σπίτι του…

Ο 27χρονος πορτογάλος επιθετικός, πέτυχε άλλα δύο γκολ φέτος στο πρόσφατο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ όντας εκ των πρωταγωνιστών του σπουδαίου διπλού της ομάδας του Ερνάν Λοσάδα μέσα στη Λευκωσία.

Συνολικά, με την φανέλα του Απόλλωνα, ο Μάρκες, έφτασε τα 35 γκολ και τις 13 ασίστ σε 78 παιχνίδια. Την φετινή σεζόν, βρήκε 13 φορές δίκτυα σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Έχει επίσης και έξι ασίστ. Όλα αυτά σε 26 συνολικά αγώνες.

Το κύριο… μέρος σκοραρίσματός του, ως ένα κλασικό 9άρι, είναι η αντίπαλη μεγάλη περιοχή. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως ο Μάρκες αισθάνεται σαν στο σπίτι του, όντας εντός των τετραγώνων του αντιπάλου και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ.

Ο Μάρκες, ξέρει ακριβώς το σημείο που πρέπει να βρίσκεται έτσι ώστε να βάλει την μπάλα στα δίκτυα. Αυτό, είναι ένα μεγάλο προσόν που πρέπει να έχει ένας επιθετικός περιοχής. Και ο Πορτογάλος, είναι αυτό ακριβώς…