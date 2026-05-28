Λοσάδα: «Είμαι περήφανος για όσα πετύχαμε μέσα σε τόσο λίγο χρόνο»

Συνέντευξη στο περιοδικό του τελικού του Κυπέλλου Coca - Cola που ετοιμάστηκε από την ΚΟΠ παραχώρησε ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

-Λίγους μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Απόλλωνα, έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε το Κύπελλο. Ποια είναι τα συναισθήματά σας;

«Είμαι απίστευτα χαρούμενος και περήφανος που είμαι προπονητής αυτής της ομάδας και που πετύχαμε κάτι τόσο σημαντικό μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Όσοι εργάζονται στο ποδόσφαιρο γνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι να έχεις άμεσο αντίκτυπο όταν αναλαμβάνεις μια ομάδα στη μέση της σεζόν. Δεν είναι εύκολο, γιατί δεν πρόκειται μόνο για τους ποδοσφαιριστές. Είναι μια νέα χώρα, μια νέα πόλη, ένα νέο πρωτάθλημα, νέο τεχνικό επιτελείο. Πολλά καινούργια πράγματα ταυτόχρονα. Το γεγονός ότι όλα λειτούργησαν τόσο καλά και ότι όλοι συνεργάστηκαν με αυτόν τον τρόπο είναι κάτι που με κάνει ιδιαίτερα περήφανο. Φυσικά, τίποτα από αυτά δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς τη στήριξη όλων στον σύλλογο. Όχι μόνο των παικτών, αλλά όλων όσοι με υποδέχθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νιώθω μεγάλη περηφάνια που ο Απόλλωνας επιστρέφει σε τελικό Κυπέλλου μετά από οκτώ χρόνια».

-Είναι αυτός ο πρώτος τελικός της προπονητικής σας καριέρας;

«Όχι. Έχω αγωνιστεί σε τελικό ανόδου από τη δεύτερη στην πρώτη κατηγορία, τον οποίο κερδίσαμε, ενώ συμμετείχα και σε τελικό στον Καναδά με τη Μόντρεαλ, τον οποίο χάσαμε απέναντι στο Βανκούβερ. Αυτός είναι ο τρίτος τελικός της καριέρας μου ως προπονητής και ο πρώτος μου στην Κύπρο».

-Πώς αισθάνεστε που φτάνετε σε έναν τελικό στην πρώτη σας σεζόν στην Κύπρο;

«Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος γιατί γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι να το πετύχεις αυτό. Το να έχεις την ευκαιρία να βρεθείς σε έναν τελικό μετά από μόλις τέσσερις μήνες είναι κάτι σπουδαίο».

-Υπό την καθοδήγησή σας, ο Απόλλωνας πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Θεωρείτε ότι η κατάκτηση του τροπαίου θα είναι η κορύφωση αυτής της προσπάθειας;

«Όπως λένε πολλοί, θα μπορούσε να είναι το “κερασάκι στην τούρτα”. Όμως, όταν ήρθα στην ομάδα, ο βασικός στόχος ήταν πρώτα να μπούμε στην πρώτη εξάδα, να μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις μεγάλες ομάδες και, αν ήταν δυνατό, να εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκή συμμετοχή. Καταφέραμε και πετύχαμε τον πρώτο στόχο και αν κατακτήσουμε το Κύπελλο θα είναι κάτι εκπληκτικό και σίγουρα μια στιγμή που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Ωστόσο, το αποτέλεσμα του τελικού δεν αλλάζει όσα πετύχαμε αυτούς τους τέσσερις μήνες. Η ομάδα έχει ήδη πετύχει κάτι σημαντικό, που είναι η επιστροφή στην Ευρώπη μέσω του Conference League. Αν μπορέσουμε να φτάσουμε στο Europa League, τότε θα είναι ακόμη καλύτερα».

-Αποτελεί επιπλέον κίνητρο το γεγονός ότι ο Κυπελλούχος εξασφαλίζει θέση στο Europa League;

«Φυσικά και αποτελεί τεράστιο κίνητρο. Το να έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις συμμετοχή στο Europa League και, ακόμη κι αν δεν τα καταφέρεις, να έχεις δεύτερη ευκαιρία μέσω του Conference League, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν αποτελεί κίνητρο μόνο για εμάς, αλλά για ολόκληρο τον σύλλογο, που θέλει να αγωνιστεί ξανά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο στάδιο Αλφαμέγα».

-Ποια είναι η άποψή σας για την αντίπαλο του Απόλλωνα στον τελικό;

«Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Μια ομάδα που δημιουργήθηκε για να αγωνιστεί στο Champions League. Πραγματοποίησαν πολύ καλή πορεία, αλλά ίσως λόγω των πολλών αγώνων και ταξιδιών να παρουσίασαν κάποιες μεταπτώσεις μέσα στη σεζόν. Οι αλλαγές προπονητών επηρέασαν επίσης την ομάδα, όμως διαθέτουν τεράστια ατομική ποιότητα. Στα δικά μου μάτια είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Κυπέλλου».

-Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που κρίνουν έναν τελικό Κυπέλλου;

«Πρώτα απ’ όλα, ένα καλό αγωνιστικό πλάνο, η φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών και η αποτελεσματικότητα. Όταν είσαι αποτελεσματικός στις ευκαιρίες σου και καταφέρνεις να προηγηθείς, τότε μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα το παιχνίδι. Είναι πάντα πιο δύσκολο να δημιουργήσεις ευκαιρίες παρά να αμυνθείς. Πιστεύω ότι η αποτελεσματικότητα στις πρώτες ευκαιρίες που θα δημιουργήσουμε μπορεί να κάνει τη διαφορά».

-Ο τελικός θα διεξαχθεί σε γεμάτο στάδιο με χιλιάδες φιλάθλους. Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τον κόσμο;

«Να απολαύσουν αυτή τη στιγμή, γιατί δεν συμβαίνει κάθε χρόνο. Να υπάρχει σεβασμός προς τον αντίπαλο και προς τον κόσμο στις εξέδρες. Θέλουμε αυτός ο τελικός να είναι μια μεγάλη γιορτή για οικογένειες και παιδιά και στο τέλος να κερδίσει ο καλύτερος».