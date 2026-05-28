ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λοσάδα: «Είμαι περήφανος για όσα πετύχαμε μέσα σε τόσο λίγο χρόνο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Λοσάδα: «Είμαι περήφανος για όσα πετύχαμε μέσα σε τόσο λίγο χρόνο»

Oι δηλώσεις από τον προπονητή του Απόλλωνα ενόψει του τελικού

Συνέντευξη στο περιοδικό του τελικού του Κυπέλλου Coca - Cola που ετοιμάστηκε από την ΚΟΠ παραχώρησε ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

-Λίγους μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Απόλλωνα, έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε το Κύπελλο. Ποια είναι τα συναισθήματά σας;

«Είμαι απίστευτα χαρούμενος και περήφανος που είμαι προπονητής αυτής της ομάδας και που πετύχαμε κάτι τόσο σημαντικό μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Όσοι εργάζονται στο ποδόσφαιρο γνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι να έχεις άμεσο αντίκτυπο όταν αναλαμβάνεις μια ομάδα στη μέση της σεζόν. Δεν είναι εύκολο, γιατί δεν πρόκειται μόνο για τους ποδοσφαιριστές. Είναι μια νέα χώρα, μια νέα πόλη, ένα νέο πρωτάθλημα, νέο τεχνικό επιτελείο. Πολλά καινούργια πράγματα ταυτόχρονα. Το γεγονός ότι όλα λειτούργησαν τόσο καλά και ότι όλοι συνεργάστηκαν με αυτόν τον τρόπο είναι κάτι που με κάνει ιδιαίτερα περήφανο. Φυσικά, τίποτα από αυτά δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς τη στήριξη όλων στον σύλλογο. Όχι μόνο των παικτών, αλλά όλων όσοι με υποδέχθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νιώθω μεγάλη περηφάνια που ο Απόλλωνας επιστρέφει σε τελικό Κυπέλλου μετά από οκτώ χρόνια».

-Είναι αυτός ο πρώτος τελικός της προπονητικής σας καριέρας;

«Όχι. Έχω αγωνιστεί σε τελικό ανόδου από τη δεύτερη στην πρώτη κατηγορία, τον οποίο κερδίσαμε, ενώ συμμετείχα και σε τελικό στον Καναδά με τη Μόντρεαλ, τον οποίο χάσαμε απέναντι στο Βανκούβερ. Αυτός είναι ο τρίτος τελικός της καριέρας μου ως προπονητής και ο πρώτος μου στην Κύπρο».

-Πώς αισθάνεστε που φτάνετε σε έναν τελικό στην πρώτη σας σεζόν στην Κύπρο;

«Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος γιατί γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι να το πετύχεις αυτό. Το να έχεις την ευκαιρία να βρεθείς σε έναν τελικό μετά από μόλις τέσσερις μήνες είναι κάτι σπουδαίο».

-Υπό την καθοδήγησή σας, ο Απόλλωνας πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Θεωρείτε ότι η κατάκτηση του τροπαίου θα είναι η κορύφωση αυτής της προσπάθειας;

«Όπως λένε πολλοί, θα μπορούσε να είναι το “κερασάκι στην τούρτα”. Όμως, όταν ήρθα στην ομάδα, ο βασικός στόχος ήταν πρώτα να μπούμε στην πρώτη εξάδα, να μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις μεγάλες ομάδες και, αν ήταν δυνατό, να εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκή συμμετοχή. Καταφέραμε και πετύχαμε τον πρώτο στόχο και αν κατακτήσουμε το Κύπελλο θα είναι κάτι εκπληκτικό και σίγουρα μια στιγμή που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Ωστόσο, το αποτέλεσμα του τελικού δεν αλλάζει όσα πετύχαμε αυτούς τους τέσσερις μήνες. Η ομάδα έχει ήδη πετύχει κάτι σημαντικό, που είναι η επιστροφή στην Ευρώπη μέσω του Conference League. Αν μπορέσουμε να φτάσουμε στο Europa League, τότε θα είναι ακόμη καλύτερα».

-Αποτελεί επιπλέον κίνητρο το γεγονός ότι ο Κυπελλούχος εξασφαλίζει θέση στο Europa League;

«Φυσικά και αποτελεί τεράστιο κίνητρο. Το να έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις συμμετοχή στο Europa League και, ακόμη κι αν δεν τα καταφέρεις, να έχεις δεύτερη ευκαιρία μέσω του Conference League, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν αποτελεί κίνητρο μόνο για εμάς, αλλά για ολόκληρο τον σύλλογο, που θέλει να αγωνιστεί ξανά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο στάδιο Αλφαμέγα».

-Ποια είναι η άποψή σας για την αντίπαλο του Απόλλωνα στον τελικό;

«Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Μια ομάδα που δημιουργήθηκε για να αγωνιστεί στο Champions League. Πραγματοποίησαν πολύ καλή πορεία, αλλά ίσως λόγω των πολλών αγώνων και ταξιδιών να παρουσίασαν κάποιες μεταπτώσεις μέσα στη σεζόν. Οι αλλαγές προπονητών επηρέασαν επίσης την ομάδα, όμως διαθέτουν τεράστια ατομική ποιότητα. Στα δικά μου μάτια είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Κυπέλλου».

-Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που κρίνουν έναν τελικό Κυπέλλου;

«Πρώτα απ’ όλα, ένα καλό αγωνιστικό πλάνο, η φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών και η αποτελεσματικότητα. Όταν είσαι αποτελεσματικός στις ευκαιρίες σου και καταφέρνεις να προηγηθείς, τότε μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα το παιχνίδι. Είναι πάντα πιο δύσκολο να δημιουργήσεις ευκαιρίες παρά να αμυνθείς. Πιστεύω ότι η αποτελεσματικότητα στις πρώτες ευκαιρίες που θα δημιουργήσουμε μπορεί να κάνει τη διαφορά».

-Ο τελικός θα διεξαχθεί σε γεμάτο στάδιο με χιλιάδες φιλάθλους. Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τον κόσμο;

«Να απολαύσουν αυτή τη στιγμή, γιατί δεν συμβαίνει κάθε χρόνο. Να υπάρχει σεβασμός προς τον αντίπαλο και προς τον κόσμο στις εξέδρες. Θέλουμε αυτός ο τελικός να είναι μια μεγάλη γιορτή για οικογένειες και παιδιά και στο τέλος να κερδίσει ο καλύτερος».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΚΥΠΕΛΛΟΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H απίθανη Τσβαλίνσκα έφτασε από τα προκριματικά στον τελικό του Roland Garros!

Τένις

|

Category image

«Συναγερμός» με Νεϊμάρ στη Βραζιλία, δεν ταξίδεψε για το τελευταίο φιλικό

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μάντζιος: «Τα παιδιά τα έδωσαν όλα και τους αξίζουν συγχαρητήρια»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η φοβερή διαφήμιση για το Μουντιάλ που... «έριξε» το ίντερνετ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Στο... ραντάρ της Μάντσεστερ Σίτι o Tονάλι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έδειξε καλά στοιχεία και αρνήθηκε την ήττα με... buzzer beater η Ελλάδα

Ελλάδα

|

Category image

Μπήκε επίσημα στην εποχή Ιραόλα η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα βασικότερα σημεία της συμφωνίας ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δίνει 15 εκατ. στην Μπενφίκα για Μουρίνιο η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Mιραμόν είναι εξαίρεση...

ΑΕΚ

|

Category image

Για την καλύτερη σεζόν στην ξενιτιά!

ΑΕΛ

|

Category image

Μια ανάσα από τον Σαϊμπάρι η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόσημο θετικό για την Εθνική Κύπρου στη Λιουμπλιάνα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η Γιουνάιτεντ θέλει να κάνει «δικό» της τον Τσουαμενί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποβολή για Παναγιώτη Ανδρέου στη Λιουμπλιάνα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη