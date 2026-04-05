Λοσάδα: «Παίξαμε το καλύτερο μας παιχνίδι»

Ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών του παρουσιάστηκε ο Ερνάν Λοσάδα μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ.

Αναλυτικά: «Παίξαμε το καλύτερο μας παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που παίζει στην Ευρώπη, είμαι ικανοποιούμενος από τη νοοτροπία. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, ήμασταν πολύ καλοί απέναντι σε μια ομάδα που έπαιξε κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας και σκόραρε δύο γκολ. Αν συνεχίσουμε να δημιουργούμε αυτές τις ευκαιρίες, τότε θα σκοράρουμε περισσότερα γκολ και θα έρθουν οι νίκες. Είχαμε 15 κόρνερ, είχαμε την πρώτη επαφή άρα ήταν καλά εκτελεσμένα. Έλειπαν αρκετοί ποδοσφαιριστές, σίγουρα οι στημένες φάσεις είναι ένας τρόπος να κερδίζεις και θα βελτιωθούμε».