Για να διαφυλάξει αήττητο και όχι μόνο ο Απόλλωνας

Με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία ταξιδεύει ο Απόλλωνας στο «Στέλιος Κυριακόδης» όπου στις 17:00 θα αντιμετωπίσει την Πάφο, για την πρεμιέρα των play off. Η τελευταία ισοπαλία με την Ανόρθωση άφησε «γλυκόπικρη» γεύση στην ομάδα της Λεμεσού, όμως δεν έχει χρόνο να βλέπει πίσω, παρά μόνο μπρος. Το σύνολο του Λοσάδα παραμένει σε καλό αγωνιστικό φεγγάρι και όλοι γνωρίζουν πως οι κραυγαλέες ευκαιρίες που χάθηκαν στην Λάρνακα ήταν αυτό που έφταιξε και δεν απέδρασε με το τρίποντο.

Σήμερα, η αποτελεσματικότητα θα παίξει τον δικό της ρόλο, ενώ η σταθερότητα στα μετόπισθεν θα είναι εξίσου σημαντική, καθώς ο Απόλλωνας θα αντιμετωπίσει μια ομάδα με επιθετικό προσανατολισμό, που σκόραρε έντεκα (!) γκολ στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις. Ο Απόλλωνας διατηρήσει ένα αξιοσημείωτο αήττητο που μετρά 12 παιχνίδια χωρίς να χάσει κι αυτό αποτυπώνει το καλό φεγγάρι στο οποίο βρίσκεται.

Οι κυανόλευκοι λοιπόν έχουν σημαντικά κίνητρα στην τελευταία στροφή του πρωταθλήματος. Βέβαια πέραν της Ευρώπης, ο στόχος του πρωταθλήματος δεν έχει χαθεί οριστικά και όσο υπάρχουν ελπίδες, θα τις κυνηγήσει.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, δεν υπολογίζονται οι Λαμ και Ντουντού, ενώ αμφίβολος μέχρι την τελευταία στιγμή είναι ο Βούρος. Επιστρέφουν στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας οι Τόμας και Μπράουν, που εξέτισαν την ποινή τους στο ντέρμπι με την Ανόρθωση.