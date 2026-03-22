Αλμέιδα: «Θα το καταλάβαινα αν με απέλυαν-Δεν το φοβάμαι»

Η Σεβίλλη έχασε με 2-0 στην έδρα της από τη Βαλένθια και παραμένει μόλις στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη διατρέχοντας μεγάλο κίνδυνο υποβιβασμού. Ο Ματίας Αλμέιδα, που είδε την ομάδα του να αποδοκιμάζεται έντονα, αντιλαμβάνεται πως η θέση του είναι επισφαλής, αλλά δεν φοβάται πιθανή απόλυση.

«Δεν φοβάμαι, είναι μια πιθανότητα, και αν είναι απαραίτητο για να βελτιωθούν τα πράγματα, ας γίνει. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσιζε ότι το καλύτερο για την ομάδα ήταν μια αλλαγή προπονητή, θα το καταλάβαινα και δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να ακολουθήσω την πορεία μου. Ο προπονητής είναι πάντα ο τελικός υπεύθυνος για μια ομάδα. Αυτός είναι που επιλέγει την αρχική ενδεκάδα. Μερικές φορές το αποτέλεσμα μιλάει υπέρ σου και μερικές φορές εναντίον σου. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει. Μην με κρίνετε από αυτά που λέω, αλλά από τη δουλειά μου. Και σήμερα (σ.σ. χθες) ήταν άσχημα. Όσο μπορώ να δουλέψω, θα δουλέψω», ανέφερε ο Αργεντινός πρώην προπονητής της ΑΕΚ.

