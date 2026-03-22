Η μεγάλη πρόκληση-ρεκόρ που κυνηγάει η Μπαρτσελόνα

Η μεγάλη πρόκληση-ρεκόρ που κυνηγάει η Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα, η οποία θα υποδεχθεί (22/3) την Ράγιο Βαγιεκάνο, αντίπαλο της ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League, βαδίζει προς μια θέση στην ιστορία.

Απέναντι στην ομάδα του Ινίγκο Πέρεθ θα επιχειρήσει ένα ακόμα βήμα για να πετύχουν ένα πρωτοφανές ρεκόρ που θα ανταμείψει μια άψογη εντός έδρας σεζόν. Εάν κερδίσει τους υπόλοιπους πέντε εντός έδρας αγώνες της, θα πετύχει ένα τέλειο εντός έδρας ρεκόρ στη LaLiga, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί από τότε που το πρωτάθλημα υιοθέτησε την τρέχουσα μορφή των 38 αγωνιστικών, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Marca».

Δεν θα ήταν η πρώτη φορά, ωστόσο, που ο καταλανικός σύλλογος έχει μετατρέψει το γήπεδό του σε ένα απόρθητο φρούριο. Το έχει ήδη πετύχει αυτό σε άλλες εποχές, αλλά όταν οι σεζόν ήταν μικρότερες: στις σεζόν 1952-53, 1958-59 και 1959-60, με 15 εντός έδρας αγώνες, και το 1948-49, με 13, ήταν νικητές μπροστά στους οπαδούς τους. Η διοργάνωση καθιερώθηκε με 20 ομάδες την περίοδο 1987-88.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ έχει παίξει 14 εντός έδρας αγώνες στη LaLiga και και οι δεκατέσσερις έχουν τελειώσει με τον ίδιο τρόπο: με νίκη της Μπαρτσελόνα. Είτε παίζοντας στο Ολυμπιακό στάδιο Montjuïc, είτε στην Johan Cruyff Arena ή το ανακαινισμένο Camp Nou

Η λίστα των «θυμάτων» είναι εκτενής. Η Βαλένθια, η Χετάφε, η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η Τζιρόνα, η Έλτσε, η Ατλέτικο Μπλουζ, η Αλαβές, η Οσασούνα, η Ατλέτικο Μαδρίτης, το Οβιέδο, η Μαγιόρκα, η Λεβάντε, η Βιγιαρεάλ και η Σεβίλλη έχουν ήδη ηττηθεί από την Μπαρτσελόνα αυτή τη σεζόν.

Ο δρόμος προς το ρεκόρ, ωστόσο, απαιτεί ακόμα πέντε βήματα. Μετά τη Ράγιο Βαγιεκάνο ακολουθεί το ντέρμπι με την Εσπανιόλ. Αργότερα, η Θέλτα θα δοκιμάσει τις ευρωπαϊκές της φιλοδοξίες στο Camp Nou, ενώ την 35η αγωνιστική είναι προγραμματισμένο το Clasicoε την Ρεάλ Μαδρίτης. Η αυλαία θα πέσει εναντίον της Μπέτις.

sdna.gr 

