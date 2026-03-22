Χαμός στην Πορτογαλία με Κριστιάνο Μπάτσι: Απολύθηκε με κατηγορίες ξυλοδαρμού στον πρόεδρο της Τοντέλα!

Χαμός επικράτησε στο Estádio João Cardoso μετά το 0-0 της Τόντελα απέναντι στην AVS SAD, με τον πρόεδρο των γηπεδούχων, Γκιλμπέρτο Κοΐμπρα, να καταγγέλλει ότι δέχτηκε σωματική επίθεση από τον – πλέον πρώην – προπονητή της ομάδας, Κριστιάνο Μπάτσι!

Σύμφωνα με τον πορτογαλικό Τύπο, η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα. Ο Κριστιάνο Μπάτσι και ο Γκιλμπέρτο Κοΐμπρα μπήκαν σε ένα από τα γραφεία του γηπέδου, όπου γρήγορα ξέσπασε έντονη λογομαχία.

Οι βοηθοί του Ιταλού τεχνικού άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο από το δωμάτιο και αναγκάστηκαν να σπάσουν την πόρτα για να μπουν μέσα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο πρόεδρος της Τοντέλα εμφανίστηκε ταραγμένος και – όπως μεταφέρεται – εμφανώς χτυπημένος, ζητώντας άμεσα την παρέμβαση της αστυνομίας που βρισκόταν στο σημείο.

Ο Κοΐμπρα φέρεται να ζήτησε τη σύλληψη του Μπάτσι, κατηγορώντας τον για σωματική επίθεση. Αν και το περιστατικό θα διερευνηθεί περαιτέρω, η διοίκηση δεν περίμενε: αποφάσισε την άμεση απόλυση του Ιταλού τεχνικού.

Ο 50χρονος προπονητής είχε αναλάβει τον Τόντελα μέχρι το τέλος της σεζόν, διαδεχόμενος τον Ίβο Βιέιρα. Πριν ακόμη συμβεί το επεισόδιο, είχε γίνει αποδέκτης έντονης δυσαρέσκειας από τους φιλάθλους, που τον αποδοκίμασαν μετά το νέο ανεπιτυχές αποτέλεσμα.

Υπενθυμίζεται πως ο Μπάτσι είχε διατελέσει με μεγάλη επιτυχία ως βοηθός του Ραζβάν Λουτσέσκου στην πρώτη του θητεία στον ΠΑΟΚ, ενώ φέτος ανέλαβε τα ηνία του Πανσερραϊκού για σχεδόν μισή σεζόν, πριν αποχωρήσει μετά από απόφαση της διοίκησης λόγω των συνεχών αρνητικών αποτελεσμάτων.

