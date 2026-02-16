Από το μαράζι στην απέραντη χαρά!

Οι αμφιβολίες στα τέλη του Δεκεμβρίου κατά πόσον ο Απόλλωνας έχει τις δυνατότητες να μπορέσει να είναι μια από τις ομάδες στο α' γκρουπ μέσα σε δύο μήνες... μετατράπηκαν σε σκέψεις κατά πόσον οι γαλάζιοι μπορούν να πάρουν ακόμη και το τρόπαιο. Ναι, αυτή η πιθανότητα φαντάζει απίθανη, όπως απίθανο όμως ήταν πριν λίγες εβδομάδες να σκαρφαλώσει η ομάδα της Λεμεσού στο τρίτο σκαλοπάτι της βαθμολογίας, μόλις έναν πόντο πίσω από τη δεύτερη θέση.

Αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε με τη νίκη επί της ΑΕΚ που ήταν η όγδοη σερί και πλέον το συγκρότημα του αναμορφωτή Ερνάν Λοσάδα έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται ακόμη περισσότερα. Από την πρωτοπόρο Ομόνοια η διαφορά είναι στους εννέα βαθμούς, έτσι για την ώρα υπάρχει δρόμος να καλυφθεί, όμως με αυτόν τον Απόλλωνα πλέον όλα είναι πιθανά.

Οσονούπω θα έχει την ευκαιρία να ψαλιδίσει τη διαφορά αυτή καθώς ξεπερνώντας χωρίς απώλειες το εμπόδιο που ακολουθεί, εντός έδρας με τον Εθνικό, θα πάει την επόμενη αγωνιστική στο ΓΣΠ για να αντιμετωπίσει τους πράσινους της Λευκωσίας στο φινάλε του μήνα. Πέραν των δύο αυτών παιχνιδιών, πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, οι γαλάζιοι θα δώσουν επίσης το ντέρμπι με την ΑΕΛ, ως τυπικά γηπεδούχοι, και θα ακολουθήσει η αναμέτρηση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με την Ανόρθωση.