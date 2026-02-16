ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Από το μαράζι στην απέραντη χαρά!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Από το μαράζι στην απέραντη χαρά!

Οι αμφιβολίες για είσοδο στην πρώτη εξάδα έγιναν σκέψεις ακόμη και για τον τίτλο

Οι αμφιβολίες στα τέλη του Δεκεμβρίου κατά πόσον ο Απόλλωνας έχει τις δυνατότητες να μπορέσει να είναι μια από τις ομάδες στο α' γκρουπ μέσα σε δύο μήνες... μετατράπηκαν σε σκέψεις κατά πόσον οι γαλάζιοι μπορούν να πάρουν ακόμη και το τρόπαιο. Ναι, αυτή η πιθανότητα φαντάζει απίθανη, όπως απίθανο όμως ήταν πριν λίγες εβδομάδες να σκαρφαλώσει η ομάδα της Λεμεσού στο τρίτο σκαλοπάτι της βαθμολογίας, μόλις έναν πόντο πίσω από τη δεύτερη θέση.

Αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε με τη νίκη επί της ΑΕΚ που ήταν η όγδοη σερί και πλέον το συγκρότημα του αναμορφωτή Ερνάν Λοσάδα έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται ακόμη περισσότερα. Από την πρωτοπόρο Ομόνοια η διαφορά είναι στους εννέα βαθμούς, έτσι για την ώρα υπάρχει δρόμος να καλυφθεί, όμως με αυτόν τον Απόλλωνα πλέον όλα είναι πιθανά.

Οσονούπω θα έχει την ευκαιρία να ψαλιδίσει τη διαφορά αυτή καθώς ξεπερνώντας χωρίς απώλειες το εμπόδιο που ακολουθεί, εντός έδρας με τον Εθνικό, θα πάει την επόμενη αγωνιστική στο ΓΣΠ για να αντιμετωπίσει τους πράσινους της Λευκωσίας στο φινάλε του μήνα. Πέραν των δύο αυτών παιχνιδιών, πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, οι γαλάζιοι θα δώσουν επίσης το ντέρμπι με την ΑΕΛ, ως τυπικά γηπεδούχοι, και θα ακολουθήσει η αναμέτρηση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με την Ανόρθωση.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αυτός σίγουρα ξεχώρισε από το Ολυμπιακός - Ομόνοια Αραδίππου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο παίκτης που μπορεί να ανεβάσει επίπεδο τον Ολυμπιακό

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο Μπρούνο της Πάφου ξεπέρασε αυτόν της Ομόνοιας και πάει για ρεκόρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Νεοφύτου: «Είμαι έτοιμος να τα δώσω όλα για να βοηθήσω την Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ράφα Μπενίτεθ: 25 ματς, 25 διαφορετικές ενδεκάδες, 5 συστήματα

Ελλάδα

|

Category image

Ψαγμένος οπαδός της Μπράιτον πήγε Άνφιλντ ντυμένος γλάρος!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το διήμερο Σεμινάριο MATP της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δυναμικό φινάλε στο Σλάλομ για τον Κουγιουμτζιάν

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Από το μαράζι στην απέραντη χαρά!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργομετρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ομόνοια: 800 εισιτήρια κάνουν φτερά για ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανόρθωση: Τώρα, αρχίζουν τα δύσκολα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: 19 λεπτά από την τριάρα στο Παραλίμνι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Cyprus League by Stoiximan: Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Έδεσε» τον Άγγελο Νεοφύτου μέχρι το 2029 η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη