ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Ίσως ανοίξει η όρεξη και για... άλλα

Δεν θα διεκδικήσει διάκριση μόνο μέσω κυπέλλου, αλλά θέλει να είναι πρωταγωνιστής και στο πρωτάθλημα

Ο Απόλλωνας ήδη ξέχασε την είσοδό  του στην τετράδα του κυπέλλου. Τα ματς των ημιτελικών, με φόντο τον τελικό, αργούν και το σημαντικό για τους κυανόλευκους είναι να κρατήσουν ανοικτή την πόρτα για ευρωπαϊκό εισιτήριο και μέσω του πρωταθλήματος. Κάτι που η αλήθεια είναι πως, προ Λοσάδα εποχής, ούτε που το είχαν στο μυαλό.

Με το έξι στα έξι, έκαναν το αδύνατο να φαίνεται εφικτό και μέσα στην έδρα τους θα επιδιώξουν σήμερ (18:00), απέναντι στον Ολυμπιακό, να πάρουν ακόμη μία νίκη που θα έχει διπλή σημασία. Εκτός από το γεγονός ότι ο Απόλλωνας θα κρατηθεί σε ευρωπαϊκή πορεία, θα βγει κερδισμένος από όποιο αποτέλεσμα προκύψει στα ντέρμπι. Και μάλιστα κάποια ίσως του... ανοίξουν την όρεξη για άλλα πράγματα. Όπως η διεκδίκηση του πρωταθλήματος, στο σενάριο που ηττηθούν Ομόνοια και ΑΕΚ. 

Κάνει όμως βήμα-βήμα. Ο Ολυμπιακός είναι δυσκολοκατάβλητος και το γνωρίζει από πρώτο χέρι αφού δεν τον κέρδισε εκτός έδρας, αν και έχασε τη νίκη στο 90+7΄. Στο πλάνο του Λοσάδα δεν υπολογίζεται ο Μαλεκκίδης λόγω τιμωρίας, ενώ, επειδή ακολουθούν πολύ πιο απαιτητικά ματς και είναι πλέον καλά ο Μάρκοβιτς, πιθανό σενάριο είναι να προφυλαχθεί ο Γκάρι Ροντρίγκες.

