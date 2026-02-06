ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Aυτός είναι ο σωστός δρόμος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Αυτό που φαινόταν από το καλοκαίρι, με βάση την ποιότητα του ρόστερ, σχετικά με τον Απόλλωνα, επιβεβαιώνεται πλέον και βάσιμα.

Οι γαλάζιοι φτιάχτηκαν για να πρωταγωνιστήσουν. Μπορεί τα αρχικά στάδια να μην έδιναν κατεύθυνση προς αυτό τον σκοπό, όμως πλέον, και ιδίως μετά την έλευση του Ερνάν Λοσάδα, έχουν μπει σε τροχιά για διεκδίκηση των στόχων τους. Η πρόκριση, για τρίτη σερί χρονιά στα ημιτελικά του κυπέλλου, έστω κι αν δυσκολεύτηκαν αρκετά απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου, ήρθε να προστεθεί στην τρελή πορεία που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα η ομάδα της Λεμεσού στο πρωτάθλημα.

Πρωταγωνιστές Μάρκες - Τόμας

Από τους πολύτιμους ποδοσφαιριστές σε αυτή την αλλαγή της εικόνας των γαλάζιων κρίνονται οι Πέδρο Μάρκες και Μπράντον Τόμας, οι οποίοι ήταν κι αυτοί που πέτυχαν τα τρία τέρματα απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου. Ο πρώτος σκόραρε τα δύο γκολ στην κανονική διάρκεια, φθάνοντας πλέον τα πέντε στον θεσμό, αφού είχε άλλα δύο στην προηγούμενη φάση κόντρα στην Ανόρθωση και ένα απέναντι στη ΜΕΑΠ. Ο Τόμας σκόραρε στην παράταση συνεχίζοντας το δικό του σερί, αφού βρήκε δίχτυα για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι, μετά τα τρία του πρωταθλήματος.

Βλέπει Ολυμπιακό

Με τις επόμενες υποχρεώσεις στο κύπελλο, όπου αναμένει και τον αντίπαλο που θα βρει απέναντί του, να αργούν, ο Απόλλωνας πλέον επικεντρώνεται στο πρωτάθλημα για να συνεχίσει κι άλλο την ανοδική του πορεία. Μετά τις έξι συνεχόμενες νίκες ανέβηκε τέταρτος με 39 βαθμούς, έχοντας στενή επαφή με τις ομάδες που βρίσκονται μπροστά του, Πάφος FC (40β.) και ΑΕΚ (43β.) κι απέχοντας εννέα από την πρωτοπόρο Ομόνοια (48β). Το νικηφόρο σερί θα δοκιμαστεί την ερχόμενη Κυριακή (18:00), εντός έδρας, απέναντι στον Ολυμπιακό, μια ομάδα που δυσκόλεψε αρκετά τον Απόλλωνα στον πρώτο γύρο στο ΓΣΠ, με τον έναν βαθμό να εξασφαλίζεται με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά (2-2).

