Ο Λοσάδα «μάγεψε» και τον Μάρκες

Εφτά γκολ στα τελευταία οχτώ παιχνίδια για τον Πορτογάλο

Από το ντεμπούτο του Λοσάδα στις 21/12/25 στο «Αμμόχωστος» και το νικητήριό του γκολ στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στην Ε.Ν.Υ, ο Πέδρο Μάρκες «έχει πάρει φωτιά» και οδηγεί τον Απόλλων αφού μετράει 7 γκολ στους τελευταίους 8 αγώνες των γαλάζιων της Λεμεσού.

Ο 27χρονος Πορτογάλος βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα αν αναλογιστεί κάποιος ότι πριν τον ερχομό του Λοσάδα στα προηγούμενα 10 ματς μετρούσε μόλις 2 γκολ και 1 ασσίστ.

