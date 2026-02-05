Διοργανώνει Gala Dinner η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ Λάρνακας διοργανώνει επίσημο Gala Dinner την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στο Golden Bay Beach Hotel.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο αξιότιμος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι δράσεις, τα επιτεύγματα και ο στρατηγικός σχεδιασμός του Σωματείου για το μέλλον, καθώς και ο κοινωνικός και πολιτιστικός ρόλος της ΑΕΚ στη Λάρνακα και στην Κύπρο.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα €200 ανά άτομο.

Κρατήσεις:

Για πληροφορίες και κρατήσεις: 24655999 – Χριστίνα Ευαγγέλου