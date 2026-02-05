Σαββόπουλος: «Αναζητά παίκτη για να καλύψει το κενό του Μόντσου ο Άρης - Οι σκέψεις για το ντέρμπι»

Τις τελευταίες πληροφορίες στον Άρη για τα μεταγραφικά και τις σκέψεις του Μανόλο Χιμένεθ για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ μέτεφερε ο Αλέξης Σαββόπουλος στο bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ο ρεπόρτερ των κίτρινων επεσήμανε ότι η μεταγραφή του Μόντσου στο Μεξικό είναι στην τελική ευθεία με τον Άρη να αναζητά παίκτη για να καλύψει το κενό που πλέον δημιουργείται.

«Αριθμητικά δεν υπάρχει κενό αλλά υπάρχει ποιοτικά στη θέση αυτή», σχολίασε.

Τέλος μετέφερε τις σκέψεις που γίνονται από τον Μανόλο Χιμένεθ για τον μεγάλο αγώνα που έχει μπροστά της η ομάδα την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ.

ΣΠΟΡfm.gr