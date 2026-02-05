Σήμερα η εκδίκαση της πειθαρχικής δίωξης σε ΑΕΚ και Ηλιόπουλο

Ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ θα βρεθεί σήμερα ο Μάριος Ηλιόπουλος και η ΠΑΕ ΑΕΚ, για την πειθαρχική δίωξη που ασκήθηκε από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα, για δυσμενείς δηλώσεις.

Ο λόγος της δίωξης αφορά τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ μετά το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό, αλλά και για την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΕΚ.

Η εκδίκαση της δίωξης προγραμματίστηκε για σήμερα τις 16:00, κατά τη συνεδρίαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ.

