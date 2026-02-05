ΠΑΟΚ: Η ώρα της (ανανεωμένης) ευρωπαϊκής λίστας
Εκπνέει σήμερα η προθεσμία των ομάδων που συνεχίζουν στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να προχωρήσουν σε έως τρεις αλλαγές στην λίστα των ποδοσφαιριστών τους που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως το φινάλε της σεζόν.
Στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, οι δύο αλλαγές είναι… εύκολες. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας θα τεθεί ο Φεντόρ Τσάλοφ που παραχωρήθηκε δανεικός στην Καϊσέρισπορ μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν και στη θέση του θα μπει ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ.
Από εκεί και πέρα, δικαίωμα συμμετοχής στα νοκ άουτ ματς του Europa League θα αποκτήσει ο Χρήστος Ζαφείρης, με τον «ασπρόμαυρο» που συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να μείνει εκτός, τόσο λόγω του τραυματισμού του όσο και της γενικότερης απόδοσής του από το ξεκίνημα της σεζόν, να είναι ο Λούκα Ιβανούσετς, o oποίος βρίσκεται στα… πιτς από τις 21 Δεκεμβρίου, οπότε και αγωνίστηκε ως αλλαγή στα τελευταία δευτερόλεπτα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα (2-0).
Σε ό,τι αφορά τέλος την τρίτη αλλαγή, ο ποδοσφαιριστής που θα δηλωθεί στη λίστα θα είναι ο Χόρχε Σάντσες, που από τα ξημερώματα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και τις επόμενες ώρες θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών, με τον «ασπρόμαυρο» που θα αντικαταστήσει ο 28χρονος διεθνής Μεξικανός μπακ να είναι είτε ο Γκρεγκ Τέιλορ, τον οποίο ο Λουτσέσκου δεν χρησιμοποίησε καθόλου στα ματς της League Phase, είτε ο Γιοάν Σάστρε, ο οποίος αγωνίστηκε μόνο στο ματς με τη Θέλτα στο Βίγκο (3-1).
Υπενθυμίζεται πως η ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ απαρτίζεται από τους:
ΛΙΣΤΑ Α: Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Τσάλοφ, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Ιβανούσετς, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάστρε, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Ζίβκοβιτς
ΛΙΣΤΑ Β: Μπαταούλας, Χατσίδης, Γκιτέρσος, Κωττάς, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.
