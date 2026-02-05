ΠΑΟΚ: Η ώρα της (ανανεωμένης) ευρωπαϊκής λίστας

Στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, οι δύο αλλαγές είναι… εύκολες. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας θα τεθεί ο Φεντόρ Τσάλοφ που παραχωρήθηκε δανεικός στην Καϊσέρισπορ μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν και στη θέση του θα μπει ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ.

Από εκεί και πέρα, δικαίωμα συμμετοχής στα νοκ άουτ ματς του Europa League θα αποκτήσει ο Χρήστος Ζαφείρης, με τον «ασπρόμαυρο» που συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να μείνει εκτός, τόσο λόγω του τραυματισμού του όσο και της γενικότερης απόδοσής του από το ξεκίνημα της σεζόν, να είναι ο Λούκα Ιβανούσετς, o oποίος βρίσκεται στα… πιτς από τις 21 Δεκεμβρίου, οπότε και αγωνίστηκε ως αλλαγή στα τελευταία δευτερόλεπτα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα (2-0).

Σε ό,τι αφορά τέλος την τρίτη αλλαγή, ο ποδοσφαιριστής που θα δηλωθεί στη λίστα θα είναι ο Χόρχε Σάντσες, που από τα ξημερώματα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και τις επόμενες ώρες θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών, με τον «ασπρόμαυρο» που θα αντικαταστήσει ο 28χρονος διεθνής Μεξικανός μπακ να είναι είτε ο Γκρεγκ Τέιλορ, τον οποίο ο Λουτσέσκου δεν χρησιμοποίησε καθόλου στα ματς της League Phase, είτε ο Γιοάν Σάστρε, ο οποίος αγωνίστηκε μόνο στο ματς με τη Θέλτα στο Βίγκο (3-1).

Υπενθυμίζεται πως η ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ απαρτίζεται από τους:

ΛΙΣΤΑ Α: Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Τσάλοφ, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Ιβανούσετς, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάστρε, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Ζίβκοβιτς

ΛΙΣΤΑ Β: Μπαταούλας, Χατσίδης, Γκιτέρσος, Κωττάς, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.

monobala.gr