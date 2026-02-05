Καταγγελία της ΑΕΚ: Ζητάει τιμωρία του Ποντένσε απο τον εισαγγελέα για ρίψη ομπρέλας στην εξέδρα!

Τον Ντανιέλ Ποντένσε στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα κατήγγειλε η ΠΑΕ ΑΕΚ. Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού μετά το τέλος του αγώνα της Κυριακής στη Φιλαδέλφεια εθεάθη να πετά ομπρέλα σε εξέδρα οπαδών της ΑΕΚ! Το γεγονός αυτό είχε γραφτεί στο φύλλο αγώνος γενικά κι αόριστα, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κλήση σε απολογία του Πορτογάλου. Η ΑΕΚ όμως έχει οπτικό υλικό και μέσω καμερών φαίνεται ότι ο Ποντένσε πετά στην εξέδρα ομπρέλα!

Το υλικό η ΑΕΚ το προσκόμισε και ζητά να ασκηθεί δίωξη στον Ποντένσε, να κληθεί σε απολογία και φυσικά την τιμωρία του.