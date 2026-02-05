«Ψήθηκε» ο Σάβο

Ο Σουηδός φορ ήρθε με την μορφή δανεισμού από την Τζουργκάρντεν με τον Νικόλα Λεβέντη να σημειώνει προ ημερών πως είναι στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ομάδας να τον κρατήσει και τη νέα σεζόν. Πάντως, ο Σάβο είναι «ψημένος» πολύ για ΑΕΛ. Αυτό φαίνεται σε κάθε του αντίδραση εντός αγωνιστικού χώρου. Από τον τρόπο που πανηγυρίζει τα γκολ του αλλά και το πάθος που βγάζει γενικά στο γήπεδο.

Βέβαια προφανώς και δεν αρκεί αυτό από μόνο του για να παραμείνει στην ομάδα, παρόλα αυτά η θέλησή του θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο όταν ξεκινήσει η κουβέντα για παραμονή στο Λιμάνι.

ΨΑΛ.