Παναθηναϊκός: Κατώτερος των περιστάσεων, ανασφάλεια και transition έκριναν τον ημιτελικό

Εδώ και αρκετό καιρό φαινόταν πως στον Παναθηναϊκό περίμεναν πως και πως τους δύο ημιτελικούς με τον ΠΑΟΚ. Το έβλεπες στις συζητήσεις των παικτών, ακόμη και στο δημόσιο λόγο τους, ότι όλος ο οργανισμός είχε ρίξει το βάρος στα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια, προκειμένου να διεκδικήσει τον τίτλο, να πάρει ένα καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο και να “σώσει” όσο μπορεί μια αποτυχημένη χρονιά στο πρωτάθλημα.

Οπότε όπως γίνεται αντιληπτό, το χθεσινό αποτέλεσμα έχει προκαλέσει παγωμάρα και απογοήτευση. Οι πράσινοι ήταν πνευματικά έτοιμοι γι’ αυτό το ματς, πάλεψαν, μόχθησαν, προσπάθησαν όσον αφορά το physical ενός ντέρμπι, αλλά δυστυχώς γι’ αυτούς δεν έφθανε μόνο αυτό.

Σε τακτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο λειτουργίας μιας ομάδας οι διαφορές ήταν μεγάλες και εκεί κρίθηκε η αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ ήταν ξεκάθαρο πως στόχευσε σε δύο πράγματα, προκειμένου να προκαλέσει… βραχυκύκλωμα στον Παναθηναϊκό. Στην πίεση ψηλά, απόντος του καλύτερου κεντρικού αμυντικού των πρασίνων (Τουμπά) με την μπάλα στα πόδια και στο επιθετικό transition, ποντάροντας στην ανομοιογένεια της μεσαίας γραμμής του τριφυλλιού.

Κοντούρης, Τσέριν και Μπακασέτας δεν είχαν παίξει ποτέ μέχρι τώρα μαζί, ενώ από την άλλη οι Μεϊτέ, Οζντόεφ, Τάισον, Ζίβκοβιτς και Πέλκας, είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αν απέναντι τους έχουν παίκτη περισσότερο, βρίσκονται με… κλειστά τα μάτια.

Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να “χτίσει” παιχνίδι από την άμυνα και δυσκολευόταν απίστευτα να βρει χώρους ανάμεσα στις γραμμές, επέλεξε να παίξει με μεγάλες μπάλες στοχεύοντας κυρίως του Τεττέη και Αντίνο.

Με αυτό το μοτίβο, στο πρώτο μέρος ο ΠΑΟΚ ήταν κυρίαρχος έχασε τρεις σημαντικές ευκαιρίες για γκολ (Τάισον, Οζντόεφ, Πέλκας) και οι γηπεδούχοι είχαν να αντιπαρατάξουν μόλις μία, αυτή του Τεττέη από προσωπική ενέργεια στο ανοιχτό γήπεδο. Που προήλθε όχι από ομαδική προσπάθεια, αλλά από ένα κλέψιμο και πάσα του Κυριακόπουλου.

Σε όλο το πρώτο ημίχρονο ο Ράφα Μπενίτεθ και οι συνεργάτες του έβλεπαν την δυσλειτουργία που υπήρχε και στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους αποφάσισαν να περάσουν τον Σβιντέρσκι ως δεύτερο επιθετικό, για να προσπαθήσει να παίξει η ομάδα κυρίως στην πλάτη της άμυνας, με πολλές διεκδικήσιμες δεύτερες μπάλες, έχοντας παράλληλα ως στόχο να κρατήσει τον ΠΑΟΚ πιο χαμηλά στο γήπεδο.

Με αυτόν τον άμεσο τρόπο, ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος συγκριτικά με το πρώτο μέρος, είχε δύο καλές ευκαιρίες με τον Τεττέη, όμως η αντιμετώπιση της επιθετικής μετάβασης του ΠΑΟΚ ήταν ακόμη πιο δύσκολη, έχοντας πλέον μόνο δύο κεντρικά χαφ, τον Κοντούρη και τον Μπακασέτα, στη σύνθεσή του.

Οι φιλοξενούμενοι ποντάροντας εξ νέου στην ανασφάλεια των παικτών του Παναθηναϊκού και με τον Γιακουμάκη να μπαίνει στο γήπεδο με εντολή να πιέζει συνεχώς, κέρδισαν το πέναλτι από την έλλειψη συγκέντρωσης του Καλάμπρια, που έβλεπε μόνο μπάλα και όχι αντίπαλο στην προσπάθεια του να διώξει μέσα στην περιοχή.

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε το γκολ που έψαχνε και ο Παναθηναϊκός αν και είχε μπροστά του σχεδόν μισή ώρα αγώνα (με τις καθυστερήσεις), δεν κατάφερε να δημιουργήσει ούτε μια ποιοτική ευκαιρία μπροστά από την εστία του Τσιφτσή.

Ο Ράφα Μπενίτεθ σκέφτηκε, όπως αποδείχθηκε, σωστά στην χρησιμοποίηση του Σβιντέρσκι στο επιθετικό κομμάτι, γιατί ο ΠΑΟΚ αν εξαιρέσουμε τη φάση του πέναλτι δεν απείλησε ιδιαίτερα. Δεν συνέβη το ίδιο όμως, όταν αποφάσισε να τοποθετήσει τον Κάτρη αντί του Κοντούρη στα χαφ, σε μια θέση που ο νεαρός κεντρικός αμυντικός έχει αγωνιστεί ελάχιστα στη μέχρι τώρα καριέρα του. Δεν δέχθηκε πολλές φάσεις μεν στο transition, αλλά έχασε σε δημιουργία και έλεγχο της μπάλας, με τον Μπακασέτα να μένει ουσιαστικά ολομόναχος στην προσπάθεια των πρασίνων να φθάσει η μπάλα μπροστά.

Η εικόνα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ δεν είχε τρομερές διαφορές από τα τελευταία παιχνίδια του όταν πιέζεται και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει. Κακή αμυντική συμπεριφορά απέναντι σε μια ομάδα που έπαιζε συνδυαστικό ποδόσφαιρο, ελάχιστο έλεγχο του αγώνα και μηδαμινή δημιουργία ευκαιριών, σε μια αναμέτρηση που οι πράσινοι ήθελαν το αποτέλεσμα για να πάνε με άλλον… αέρα στην Τούμπα.

Τώρα, θα πρέπει βάσει της εικόνας τους, να κάνουν την υπέρβαση στη Θεσσαλονίκη, έχοντας μάλιστα λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Νέο Φάληρο. Ο Παναθηναϊκός στο Κύπελλο κόντρα στον ΠΑΟΚ το έχει ξανακάνει, αλλά για να συμβεί τώρα αυτό θα πρέπει το πλάνο που θα εκπονήσει ο Ράφα Μπενίτεθ να είναι διαφορετικό, με πολύ περισσότερο έλεγχο, δημιουργία, αλλά και σταθερότητα στην άμυνα.

Η πρόκριση δεν χάθηκε ακόμη, όμως η αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική, πιο στοχευμένη, γνωρίζοντας πως πλέον είναι σε μεγαλύτερο βαθμό το αουτσάιντερ του ζευγαριού.

