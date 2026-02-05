ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κύπριοι στο γήπεδο, ξένοι στο VAR για τα ντέρμπι (Ορισμοί 21ης αγωνιστικής)

Κύπριοι στο γήπεδο, ξένοι στο VAR για τα ντέρμπι (Ορισμοί 21ης αγωνιστικής)

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών, των βοηθών διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες της 21ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Σάββατο, 07.02.2026 / 17:00

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Στάδιο: «Τάσος Μάρκου»

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Θεοδώρου Κωνσταντίνος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα

Κυριακή, 08.02.2026 / 16:00

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Harald Lechner

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας

Κυριακή, 08.02.2026 / 18:00

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Kοντεμενιώτης Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

Κυριακή, 08.02.2026 / 19:00

ΠΑΦΟΣ F.C. - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Narciso Andre Filipe

AVAR: Τεχράνυ Ανδρέας

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

Δευτέρα, 09.02.2026 / 19:00

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης

VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

Δευτέρα, 09.02.2026 / 19:00

FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. - ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Στάδιο: «Αμμόχωστος – Επιστροφή»

Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

Δευτέρα, 09.02.2026 / 19:00

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Harald Lechner

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

 

