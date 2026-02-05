Κύπριοι στο γήπεδο, ξένοι στο VAR για τα ντέρμπι (Ορισμοί 21ης αγωνιστικής)
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών, των βοηθών διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες της 21ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.
Σάββατο, 07.02.2026 / 17:00
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
Στάδιο: «Τάσος Μάρκου»
Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
4ος Διαιτητής: Θεοδώρου Κωνσταντίνος
VAR: Σολωμού Δημήτρης
AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα
Κυριακή, 08.02.2026 / 16:00
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος
VAR: Harald Lechner
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας
Κυριακή, 08.02.2026 / 18:00
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Kοντεμενιώτης Γιώργος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης
Κυριακή, 08.02.2026 / 19:00
ΠΑΦΟΣ F.C. - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
VAR: Narciso Andre Filipe
AVAR: Τεχράνυ Ανδρέας
Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης
Δευτέρα, 09.02.2026 / 19:00
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.
4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης
VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
AVAR: Χριστοδούλου Μαρία
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης
Δευτέρα, 09.02.2026 / 19:00
FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. - ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Στάδιο: «Αμμόχωστος – Επιστροφή»
Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος
VAR: Τεχράνυ Ανδρέας
AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος
Δευτέρα, 09.02.2026 / 19:00
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
VAR: Harald Lechner
AVAR: Αναστασίου Στέφανος
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας