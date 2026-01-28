Χωρίς κόσμο ο Απόλλωνας σε Λάρνακα και Λευκωσία

Για τέσσερις αγώνες ο Απόλλωνας δεν θα έχει τους φιλάθλους στο πλευρό του, σύμφωνα με την απόφαση του αθλητικού δικαστή, ο οποίος τιμώρησε την ομάδα της Λεμεσού για τα όσα έγιναν στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ.

Όπως προκύπτει με βάση το πρόγραμμα των κυανολεύκων, και σε περίπτωση που η διοίκηση δεν ασκήσει έφεση, ο Απόλλωνας δεν θα έχει την υποστήριξη των φίλων του στον εντός έδρας αγώνα κυπέλλου με την Ομόνοια Αραδίππου (04/02/2026), Επίσης, η ομάδα θα αγωνιστεί χωρίς φιλάθλους στα εκτός έδρας ματς με την ΑΕΚ, την Ομόνοια και την Ανόρθωση.