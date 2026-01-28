Δεν είναι για υποτίμηση

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Με την ψυχολογία στα ύψη και το μομέντουμ ξεκάθαρα με το μέρος του, ο Απόλλωνας θέλει να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο του σερί.

Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους, ενώ η εικόνα στο γήπεδο αποδεικνύει πως αυτό που συμβαίνει στο κυανόλευκο στρατόπεδο μόνο πυροτέχνημα δεν είναι. Αντίθετα, το συγκρότημα του Λοσάδα αρχίζει να πείθει ότι μπορεί να κυνηγήσει με αξιώσεις τις ομάδες που βρίσκονται ψηλότερα στη βαθμολογία. Επόμενος σταθμός είναι το εκτός έδρας παιχνίδι της Παρασκευής απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου.

Ένας αγώνας με... παγίδες στον οποίον το συγκρότημα του Λοσάδα καλείται να δείξει την ίδια σοβαρότητα και συγκέντρωση για να φύγει με το διπλό. Παράλληλα, το ματς λειτουργεί και ως μια πρώτη πρόβα ενόψει της μεταξύ τους αναμέτρησης για τα προημιτελικά του κυπέλλου.

Στο μεταγραφικό κομμάτι, ο Απόλλωνας βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του 25χρονου Βραζιλιάνου μέσου Γκουστάβο Ασουνσάο.

ΑΠΟΛΛΩΝ

Διαβαστε ακομη