LIVE: Απόλλων - Ακρίτας 3-0

Στο «Αλφαμέγα» ο Απόλλωνας φιλοξενεί τον Ακρίτα στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan. Οι κυανόλευκοι της Λεμεσού ψάχνουν ακόμη μία νίκη που θα τους ανεβάσει κι άλλο στη βαθμολογία, την ώρα που ο Ακρίτας κυνηγά βαθμολογικό όφελος, με στόχο να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από την επικίνδυνη ζώνη.

Ζωντανά η αναμέτρηση:

24' - ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ. Αυτή τη φορά ο Βέισμπεκ θα σερβίρει και ο Μάρκες θα τελειώσει τη φάση με το κεφάλι. Κακή έξοδος από τον Περντρέου

19' - ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Ο Ροντρίγκες στέλνει μια μπαλιά πάρε βάλε από τα δεξία στον Τόμας με τον τελευταίο να τελιώνει τη φάση με όμορφο πλασέ στον αέρα.

12' - ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Ο Κβίντα πήδα πιο ψηλά από όλους μετά από σέντρα του Γκασπάρ και ανοίγει το σκορ με μια καρφωτή κεφαλιά.

5' - Σουτ του Λιούμπις με τον Περντρέου να διώχνει με γροθιές.

1' - Έναρξη αγώνα

Εντεκάδες:

Απόλλων: Κουν, Γκασπάρ, Βούρος, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Λιούμπιτς, Μπράουν, Βεϊσμπέκ, Ροντρίγκες, Τόμας, Μάρκες

Ακρίτας Χλώρακας: Περντρέου, Μίλλερ, Ρομό, Ρέινολντς, Αθανασίου, Φερνάντες, Άντονι, Κάστρο, Ιωάννου, Καρλίτος, Ανάνγκ

Σκόρερς: 12' Κβίντα, 19' Τόμας, 25' Μάρκες

Κίτρινες: Ρέινολντς

Κόκκινες: -/-

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

ΑVAR: Στυλιανού Μάριος

Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος