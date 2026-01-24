ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι επιλογές του Λοσάδα ενόψει Ακρίτα

Η ενδεκάδα του Απόλλωνα

Ο Αργεντίνος τεχνικός θα παρατάξει την ομάδα του με τους:

Κουν, Βούρος, Κβίντα, Γκασπάρ, Μαλεκκίδης, Λιούμπιτς, Μπράουν, Βέισμπεκ, Τόμας, Ροντρίγκες, Μάρκες

 

ΑΠΟΛΛΩΝ

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

