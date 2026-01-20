Η αντεπίθεση... έχει όνομα!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τρένο... δίχως φρένα το τελευταίο διάστημα ο Απόλλωνας, που πέρασε και το εμπόδιο του ΑΠΟΕΛ στο «Αλφαμέγα» (2-1). Μέσα από το παιχνίδι κόντρα στους γαλαζοκίτρινους αποδείχτηκε και πάλι ξεκάθαρα η μεταμόρφωση των κυανολεύκων. Πρωταγωνιστής αυτής της εντυπωσιακής αντεπίθεσης δεν είναι άλλος από τον Ερνάν Λοσάδα.

Ο Αργεντίνος τεχνικός συνεχίζει το απόλυτο ξεκίνημα στον πάγκο του Απόλλωνα, μετρώντας πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια από την ημέρα που ανέλαβε. Τέσσερις στο πρωτάθλημα και μία στο κύπελλο, όπου οδήγησε την ομάδα στην πρόκριση στους «8» σε βάρος της Ανόρθωσης, επιβεβαιώνοντας πως η επιλογή του από τη διοίκηση μόνο τυχαία δεν ήταν.

Ο Απόλλωνας παίζει με ενέργεια, πάθος και πλάνο, παρουσιάζοντας αυτοματισμούς και συνοχή στο παιχνίδι του. Οι ποδοσφαιριστές δείχνουν να πιστεύουν απόλυτα στη φιλοσοφία του Λοσάδα, κάτι που αποτυπώνεται τόσο στην αγωνιστική τους συμπεριφορά όσο και στα αποτελέσματα.

Η νίκη επί του ΑΠΟΕΛ δεν ήταν απλώς βαθμολογικής σημασίας αλλά και ψυχολογικής. Ο Απόλλωνας ανέβηκε στην 5η θέση, προσπέρασε τους γαλαζοκίτρινους κατά έναν βαθμό και πλέον βρίσκεται στο -4 από τη 2η θέση, μπαίνοντας δυνατά στη μάχη ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Οι Απολλωνίστες πίνουν νερό στο όνομα του Αργεντινού προπονητή. Η δουλειά που γίνεται είναι εμφανής και, αν η πορεία συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, κανείς δεν μπορεί να θέσει όρια στον φετινό Απόλλωνα! Αυτό που απαιτείται είναι να υπάρξει ανάλογη συνέχεια που θα ανεβάσει την ομάδα ακόμη περισσότερο στον βαθμολογικό πίνακα.

Διαβαστε ακομη