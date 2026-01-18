Λοσάδα: «Αυτό που έγινε τον τελευταίο μήνα είναι ασυνήθιστο στο ποδόσφαιρο»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα μετά τη νίκη της ομάδας του επί του ΑΠΟΕΛ με 2-1 που ήταν η πέντε σε ισάριθμα παιχνίδια με τον ίδιο στον πάγκο των γαλάζιων.

«Πέντε νίκες στη σειρά. Δεν ξέρω τι ανάλυση μπορώ να κάνω σε αυτό το παιχνίδι όταν είχε τόσα αναπάντεχα πράγματα. Αποβολές, πέναλτι, κάποιες φορές κάνεις πλάνο και μετά το αλλάζεις. Αλλά νομίζω το πώς ξεκίνησε η ομάδα, ήταν εκπληκτικό, με τόση πολλή επιθετικότητα, πάθος, πίστη ότι μπορούμε να πάρουμε τους βαθμούς, με τους οπαδούς μας. Δεν ξέρω τι μπορεί να με ρωτήσετε τώρα, έχω τόση αδρεναλίνη, είμαι τόσο χαρούμενος τώρα που απλώς θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες, το σταφ και όλους στον Απόλλωνα γιατί αυτό που έγινε τον τελευταίο μήνα είναι ασυνήθιστο στο ποδόσφαιρο. Ξέρω ότι δεν πετύχαμε τίποτα, είναι ένα καλό σερί νικών αλλά μας δίνει πολλή αυτοπεποίθηση.

Πολλά πράγματα ήταν καλά από πριν έρθω, όχι μόνο οι παίκτες. Κυρίως ατομικά ξέραμε πως είχαμε ποιότητα και ταλέντο. Θέλαμε ιδίως με την μπάλα να βελτιωθούμε και σε αυτό δώσαμε έμφαση για 3-4 εβδομάδες, για να δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες και να φέρουμε περισσότερους φιλάθλους στο γήπεδο. Βάλαμε πολλή ενέργεια τις περασμένες βδομάδες. Αμυντικά η ομάδα ήταν καλά οργανωμένη, υπήρχε ήδη πάθος. Είμαι ευγνώμων για τους παίκτες που έχω, είναι πολύ έξυπνοι. Τώρα ξεκινάμε να μιλάμε περισσότερο για λεπτομέρειες γιατί οι αρχές μπήκαν».