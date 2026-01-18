ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λοσάδα: «Αυτό που έγινε τον τελευταίο μήνα είναι ασυνήθιστο στο ποδόσφαιρο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Λοσάδα: «Αυτό που έγινε τον τελευταίο μήνα είναι ασυνήθιστο στο ποδόσφαιρο»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα μετά τη νίκη της ομάδας του επί του ΑΠΟΕΛ με 2-1 που ήταν η πέντε σε ισάριθμα παιχνίδια με τον ίδιο στον πάγκο των γαλάζιων.

«Πέντε νίκες στη σειρά. Δεν ξέρω τι ανάλυση μπορώ να κάνω σε αυτό το παιχνίδι όταν είχε τόσα αναπάντεχα πράγματα. Αποβολές, πέναλτι, κάποιες φορές κάνεις πλάνο και μετά το αλλάζεις. Αλλά νομίζω το πώς ξεκίνησε η ομάδα, ήταν εκπληκτικό, με τόση πολλή επιθετικότητα, πάθος, πίστη ότι μπορούμε να πάρουμε τους βαθμούς, με τους οπαδούς μας. Δεν ξέρω τι μπορεί να με ρωτήσετε τώρα, έχω τόση αδρεναλίνη, είμαι τόσο χαρούμενος τώρα που απλώς θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες, το σταφ και όλους στον Απόλλωνα γιατί αυτό που έγινε τον τελευταίο μήνα είναι ασυνήθιστο στο ποδόσφαιρο. Ξέρω ότι δεν πετύχαμε τίποτα, είναι ένα καλό σερί νικών αλλά μας δίνει πολλή αυτοπεποίθηση.

Πολλά πράγματα ήταν καλά από πριν έρθω, όχι μόνο οι παίκτες. Κυρίως ατομικά ξέραμε πως είχαμε ποιότητα και ταλέντο. Θέλαμε ιδίως με την μπάλα να βελτιωθούμε και σε αυτό δώσαμε έμφαση για 3-4 εβδομάδες, για να δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες και να φέρουμε περισσότερους φιλάθλους στο γήπεδο. Βάλαμε πολλή ενέργεια τις περασμένες βδομάδες. Αμυντικά η ομάδα ήταν καλά οργανωμένη, υπήρχε ήδη πάθος. Είμαι ευγνώμων για τους παίκτες που έχω, είναι πολύ έξυπνοι. Τώρα ξεκινάμε να μιλάμε περισσότερο για λεπτομέρειες γιατί οι αρχές μπήκαν».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Συνάντηση της Μπαρτσελόνα με το NBA παρόντος του Πάου Γκασόλ - Παραμένει πιστή στην Ευρωλίγκα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εκδικήθηκε την Τορίνο και εδραιώθηκε στην τετράδα η Ρόμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρήση Αίαντα και συλλήψεις οπαδών του ΑΠΟΕΛ έξω από το «Alphamega»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ασταμάτητη Ομόνοια, το προσπέρασμα του Απόλλωνα, η επιστροφή της ΑΕΚ ο… χαμός στο δεύτερο σκαλοπάτι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λοσάδα: «Αυτό που έγινε τον τελευταίο μήνα είναι ασυνήθιστο στο ποδόσφαιρο»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Απόλλων - ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μεθυστικός για ένα ημίχρονο με τρομερό Χατσίδη ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Γκαρσία: «Το καλό είναι ότι η ομάδα προσπάθησε - Το έχεις πει τέλεια...»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με το 5/5 του Λοσάδα προσπέρασε τον ΑΠΟΕΛ ο Απόλλωνας!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Έβερτον υπέταξε την Άστον Βίλα που ξέμεινε στο -7 από την κορυφή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξέσπασμα οπαδών του Άρη κατά της ομάδας και του Καρυπίδη

Ελλάδα

|

Category image

Μαζική αποχώρηση ταλέντων στην Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με δέκα και ο Απόλλωνας, αποβλήθηκε ο Μπράουν

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ναυάγιο η άμυνα του ΑΠΟΕΛ με δύο πέναλτι και μια αποβολή σε ένα ημίχρονο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Διπλό» ψυχής για τη Φιορεντίνα στη μνήμη του Ρόκο Κομίσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη