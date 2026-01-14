«Ήμουν απασχολημένος, δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ με μεταγραφές» - Τι είπε για πρόκριση και... ΑΠΟΕΛ

Oι δηλώσεις από τον προπονητή του Απόλλωνα, Ερνάν Λοσάδα, μετά την πρόκριση στα προημιτελικά του κυπέλλου, έπειτα από τη νίκη επί της Ανόρθωσης.

«Είναι πάντα δύσκολο για μια ομάδα να κερδίζει τέσσερις σερί αγώνες, ειδικά όταν είσαι σε μια νέα χώρα, σε ένα νέο πρωτάθλημα. Είχαμε ένα δύσκολο αντίπαλο, ξέραμε ότι πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και καταφέραμε να σκοράρουμε σε μια αντεπίθεση. Στο ημίχρονο είπα στους ποδοσφαιριστές μου ότι πρέπει να σκοράρουμε δεύτερο γκολ και δεν υπάρχει περιθώριο να οπισθοχωρήσουμε. Συνολικά είμαι χαρούμενος με την εμφάνιση και την πρόκριση. Σήμερα θα το χαρούμε, από αύριο θα σκεφτούμε το ΑΠΟΕΛ».

«Παίζουμε σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, δεν είναι εύκολο να κερδίζεις. Συνεχίζω να λέω ότι βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Σήμερα κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι το κύπελλο».

Για μεταγραφές: «Ήμουν πολύ απασχολημένος με τα συνεχόμενα παιχνίδια, δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ με μεταγραφές. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με το ρόστερ. Θα δούμε αν χρειαστούμε κάτι σε αυτές τις δύο εβδομάδες».