Για το πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε ο Τζερεμί Ναλί και ένεκα του οποίου έμεινε εκτός αποστολής από το ντέρμπι με την ΑΕΛ κλήθηκε να μιλήσει ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΚ Κυριάκος Δημητρίου στην κάμερα της Cytavision λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα.

Ο εκπρόσωπος των κιτρινοπράσινων αρκέστηκε στο να αναφέρει μόνο ότι ο Γαλλο-κογκολέζος αμυντικός τιμωρήθηκε με βάση τους εσωτερικούς κανονισμούς δίχως να δώσει περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη φύση του παραπτώματος. Παράλληλα αναφέρθηκε στις περιπτώσεις των Σουάρεθ και Ροντέν.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Έμεινε εκτός μετά που υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα και έχει τιμωρηθεί με βάση τους εσωτερικούς κανονισμούς. Πλαισιώνει τον Ροντέν που τον στερούμαστε και θα τον έχουμε το 2026 και τον Σουάρεθ που αποκόμισε πρόβλημα στον προσαγωγό και θα επιστρέψει σε 4-5 βδομάδες. Είναι λιγότερες οι απουσίες σε σχέση με το ευρωπαϊκό παιχνίδι».