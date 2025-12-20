Η πρώτη αποστολή του Λοσάντα στον Απόλλωνα με Μαρσελίνο

Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή (21/12) αναμέτρηση με την Κρασάβα ΕΝΥ Ύψωνα ο Απόλλωνας, στον πάγκο του οποίου θα κάνει ντεμπούτο ο νέος του προπονητής Ερνάν Λοσάντα.

Η ομάδα της Λεμεσού ανακοίνωσε την αποστολή που επέλεξε ο Αργεντινός κόουτς.

Η αποστολή του Απόλλωνα για ΕΝΥ:

Βούρος, Λαμ, Άδωνη, Μπράουν, Ζμρχάλ, Καστέλ, Ροντρίγκες, Μαλεκκίδης, Ντουοντού, Σπόλιαριτς, Μαρσελίνο, Κουν, Μπράντον, Βάισμπεκ, Στυλιανού, Λέουβενμπεργκ, Μάρκες, Βρίκκης, Γκασπάρ, Λιούμπιτς, Γιούσεφ, Ρότι, Πολυβίου