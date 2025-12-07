Με απόλυτη συγκέντρωση για να συνεχίσει στα ψηλά

Γλυκόπικρη γεύση άφησε το τελευταίο ντέρμπι στο στρατόπεδο του Απόλλωνα. Τώρα οι κυανόλευκοι της Λεμεσού, έχουν την ευκαιρία απέναντι στην Ανόρθωση η ώρα 19:00 να ανατρέψουν την μέτρια είκονα που είχαν απέναντι στην ΑΕΛ και να πάρουν μια σημαντική νίκη.

Για να επανέλθουν στις επιτυχίες οι παίκτες του Κύπριου τεχνικού πρέπει να παρουσιαστούν σοβαροί και σταθεροί από το πρώτο κιόλας λεπτό. Το μέτριο πρώτο μέρος απέναντι στην συμπολίτιδα αποτελεί καμπανάκι και ταυτόχρονα οδηγό για το πώς δεν πρέπει να εμφανιστούν απόψε απέναντι στη «Κυρία».

Στην προσπάθεια αυτή όμως ο Απόλλωνας δεν θα είναι μόνος του. Στο πλευρό του αναμένεται να βρίσκονται πάνω από 5500 φίλοι του, με σκοπό να βοηθήσουν να πάρει η ομάδα το πολυπόθητο τρίποντο.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Σωφρόνης Αυγουστή υπολογίζει και πάλι στον Τόμας, όμως θα στερηθεί τον τιμωρημένο Ντουοντού. Ερωτηματικό παραμένει η ετοιμότητα του Μαλεκκίδη, ενώ μικρές πιθανότητες συμμετοχής συγκεντρώνουν οι Μάρκοβιτς και Μάρκες. Την πόρτα της βασικής εντεκάδας χτυπούν οι Σπόλιαριτς και Γκασπάρ.