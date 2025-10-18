Υποψιασμένος και πεισμωμένος

Η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή είναι το απόλυτο φαβορί της αναμέτρησης, όμως αυτό θα πρέπει να το δείξει στον αγωνιστικό χώρο μπαίνοντας από την αρχή δυνατά στο ματς. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Πραξιτέλης Βούρος δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί στο γόνατο. Εκτός αναμένεται να είναι επίσης οι Μαλεκκίδης και Μαρσελίνιο που έχασαν κάποιες προοπονήσεις. Όσον αφορά τον Γιούσεφ, ο οποίος απουσίασε από το ματς με τον Ακρίτα, είναι έτοιμος και θα βρίσκεται στην αποστολή. Πάντως, για τους Μαλεκκίδη και Μαρσελίνιο εκφράζεται αισιοδοξία πως από το αμέσως επόμενο παιχνίδι θα είναι διαθέσιμοι. Φανέλα βασικού στο αποψινό παιχνίδι διεκδικεί ο Γκάρι Ροντρίγκες ο οποίος επέστρεψε περιχαρής στην Κύπρο έπειτα από την πρόκριση της εθνικής του ομάδας στο Μουντιάλ.

Ουδέν νεότερον με Γκρεγκ

Σε ό,τι έχει να κάνει με την εμπλοκή του Γκάμπριελ Γκρεγκ στα διοικητικά της ομάδας, συνεχίζει να παρατηρείται στασιμοτητα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από πλευράς της ομάδας της Λεμεσού, δεν έχει προκύψει κάτι νεότερο. Ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας, Φανούριος Κωνσταντίνου, σημείωσε πως για οποιαδήποτε εξέλιξη θα προχωρήσει σε ανακοίνωση η ομάδα.