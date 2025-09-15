Κάλυψε λίγο τη ζημιά και... ντοπαρίστηκε

Η ήττα από τον Άρη στην πρεμιέρα στενοχώρησε αλλά αυτή από την Ε.Ν. Ύψωνα ήταν κάπως ανέλπιστη και ήρθε με... σκληρό τρόπο. Έβαλε έτσι από πολύ νωρίς πίεση στον Απόλλωνα, ενώ αυξήθηκε και η μουρμούρα. Και πηγαίνοντας στην Πάφο για να παίξει με την πρωταθλήτρια και… αστεράτη Πάφος FC, οι πιθανότητες για κέρδος δεν ήταν στο δικό του στρατόπεδο.

Η διακοπή όμως του έδωσε την ευκαιρία να ανασυνταχθεί και να διορθώσει κάποια πράγματα που τον πλήγωσαν στα πρώτα δύο ματς. Και βάζοντας στο παιχνίδι του περισσότερο πάθος, κατάφερε να κάνει μία σπουδαία απόδραση, καλύπτοντας κάπως τη… ζημιά. Ήταν ένα αποτέλεσμα που ασφαλώς ντοπάρει καθώς ήρθε πάνω σε μία ομάδα που όλοι είδαμε τι μπορεί να κάνει στην Ευρώπη. Παράλληλα έβαλε τέλος σε μία πολύ αρνητική παράδοση αφού για 16 αγώνες (11 ήττες, πέντε ισοπαλίες) αγνοούσε το νικηφόρο αποτέλεσμα. Ο Εμίλ Χέσκι, που θα έχει ρόλο στην ομάδα μετά την εμπλοκή Γκάμπριελ Κρεγκ, ήταν... γουρλής αφού είδε το ματς από το γήπεδο.

Είναι μία νίκη που εκτός από ντόπα προσφέρει και ηρεμία. Όμως σαφώς και η προσπάθεια για βελτίωση επιβάλλεται να συνεχιστεί. Από αύριο Τρίτη θα επιστρέψουν άπαντες στις προπονήσεις και θα πιάσουν δουλειά για τον εντός έδρας αγώνα με την Ένωση (21/09). Μέσα στο επόμενο 48ωρο θα αποφασίσει ο Αυγουστή πότε θα εκτίσουν την ποινή τους οι Βέισμπεκ και Ντανίλο Σπόλιαριτς που αποβλήθηκαν στην Πάφο. Να σημειωθεί πως ο πρώτος είναι ο σκόρερ των μοναδικών τερμάτων του Απόλλωνα αφού είχε σκοράρει και με τον Άρη. Μετά την αναμέτρηση με τους βυσσινί ακολουθεί το ντέρμπι στη Λευκωσία με τον ΑΠΟΕΛ.