Σωφρόνης: «Aπολογούμαστε, όσοι φωνάζουν έχουν δίκαιο...»

Απολογήθηκε εκ μέρους όλων στον Απόλλωνα στον κόσμο ο προπονητής των γαλάζιων, Σωφρόνης Αυγουστή, μετά την βαριά ήττα (0-3) από τον Ύψωνα.

«Μία μεγάλη απολογία από όλους στο ποδοσφαιρικό τμήμα και εμένα, γιατί είναι δική μου ευθύνη. Όσοι φωνάζουν έχουν δίκαιο. Είμαστε αδικαιολόγητοι, να δούμε τι έφταιξε και να το διορθώσουμε. Έχουμε χάσει δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Είμαστε αδικαιολόγητοι» ανάφερε αρχικά.

Μετά από ερώτηση εάν μπορεί να αλλάξει η κατάσταση, απάντησε: «Μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Είμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος. Δεν μας ήθελε ούτε στη φάση του πέναλτι, προσωπικά πίστευα ότι αν σκοράραμε εκεί, θα μπορούσαμε να το γυρίσουμε με τη βοήθεια του κόσμου, όμως το σπαταλήσαμε και άρχισε να φεύγει και ο κόσμος».

Έπειτα, όταν ρωτήθηκε ξανά αν τίθεται θέμα ποιότητας, είπε: «Επειδή είναι βαριά η ήττα τα βλέπουμε όλα χάλια. Πιστεύετε ότι ο Άλι ήθελε να μην ισοφαρίσουμε ή ο Βάισμπεκ να χάσει το πέναλτι; Απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους, αν δεν προηγηθείς θα έχεις προβλήματα.».